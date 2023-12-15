中風治療｜臉紅紅以為好氣色竟是中風先兆　心理治療助患者重塑心態促康復

▲ 中風康復者大雄現時雖然要用枴杖輔助步行，但無礙他四處拍攝、外出活動，是一個身心健康的中風康復者。（黃建輝攝）

患上長期病，身體機能不能逆轉，情緒也難免受影響，但往後日子是否只能坐困愁城甚至一蹶不振？香港復康會近年引入國際新興心理治療手法ACT，幫助參加者關注心靈健康，學會一個嶄新的手法助人自助，從中學習接納不能改變的事情，中風康復者大雄就讚不絕口。

中風康復者大雄於2011年12月時，獨居的他在家中，突感平衡力欠佳，仆倒在地。「我當時是清醒的，但難以起身，左手完全無知覺，我不斷搵隻手，原來屈了向背後。」

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過往他曾看過健康資訊節目，知悉中風是甚麼一回事，倒沒有太大驚慌，沒有暈倒反覺是不幸中之大幸。而且，幸好跌倒在大門旁，大門關了鐵閘木門是打開的，向外大叫救命，鄰居聽到呼救，立即為他叫救護車。

他回想在中風前數個星期，常出現臉紅。「還以為是面色紅紅幾好㖭！我本身有血壓高，雖感奇怪但不以為意，也沒有意識到是否與中風有關。」

一年前試過小中風

有血壓高家族史、熱愛美食、運動不足，他任職銀行業常埋首工作，其實早在一年前曾試過小中風，當時情形是，他突然手腳麻痺，維時約莫半小時，休息一會就恢愎正常。但他心感不妙去醫院檢測，做腦掃描後醫生指是小中風。小中風雖短暫，過後可恢復，但其實健康已埋下計時炸彈。「因為小中風無任何後遺症，我又繼續返工、食油膩『魔鬼』食物。」結果最終中風。

▲ 大雄擲飛鏢心得是勿心浮氣躁。「心情起伏難擲得好。心要定、手要定，要靠多練習。」（黃建輝攝）

中風主要影響大雄的左邊手腳活動能力，他步行時會拖腳、手難以向內屈。大雄住了一個多月醫院，至自行撑到三腳架、洗澡等生活自理，才可出院。

他直言康復路上沒太大煎熬。「我出事前已離婚，無兒無女也無負擔，父母住在鄰邨，我一個人慣了獨立，若我有家室尚要供養家人，主要經濟支柱卻倒下了就煩惱得多，我無此憂慮，想法也正面，只要我努力復康，有信心可以行得返，大不了用枴杖，不至於整天臥床吧！」

新嗜好——擲飛鏢

大雄現時狀況是定時覆診，每天服藥。飲食方面變得嚴謹。「會控制食量，太『魔鬼』煎炸油膩食物只偶爾淺嘗，血糖、膽固醇也控制得好好。以前愛行山，現在已不行了，每天在家拉筋、紮馬練腳力。我愛攝影，有時拿着手機四處逛拍照，行路也是運動。」

今年三、四月開始，他發掘了新興趣，復康會的社工推介他嘗試玩飛鏢。「擲飛鏢適合中風患者參與，能加強自信心，這也是靜態運動，毋須很大的運動量，就算我們行動不方便都可玩到。擲中紅心好開心，加強了自信和成功感。中風的人常覺得，甚麼都做不到猶如廢人，如果飛鏢玩得叻，參加比賽有成功感。也有精神寄託，不用只呆在家。」他曾與其他病友組隊，與其他傷健會比賽擲飛鏢，勝出比賽喜不自勝。

因受病情影響，大雄直言中風病人較忟憎，他寄語同路人：中風已既成鐵一般的事實，不能逆轉，前面尚有一大段路要走，自怨自艾於事無補。「不如冷靜去想，如何可以操返自己的活動能力，更有建設性。」

心態影響復康

他是過來人，說心態影響復康程度。「復健動作重複又重複，確是沉悶，如果無心機做會好想放棄。我當時的心態是我愛攝影，如果訓練不到原有的活動能力，將來怎可再重拾相機拍照？這是我一大動力。雖然我現在難拎重甸甸的相機，轉型改為手機影相，也不錯啊！很多病友會訴苦身體這裏痛哪裏痛，整天在家百無聊賴自然聚焦在病症上，反而有工作有嗜好有活動，專注做一件事，能分散了痛感的注意力。」

▲ Anna指ACT課程有很多體驗活動，全部都有目標，設計上易於讓病人及照顧者參與。（被訪者提供）

他還參加了復康會ACT課程，教曉他換個角度思考。「中風後活動有所限制，你要接納它，改變心態令自己舒服些，也要睇通一點。也教我們跳出舒適區，嘗試吃一些較少吃的食物。過往我來來去去都是食雞尾包、菠蘿包、豬仔包，何不嘗試其他味道？人生多了趣味，也變得多姿豐富。」

ACT有一堂功課，是要學員外出與陌生人聊天，大雄到尖東影相，順道搭訕陌生釣魚人。「我本身對釣魚一竅不通，識多些這方面知識也無妨，多外出及與人閒聊，人也變得開朗。」

ACT對應長期病患者的困難

國際新興心理治療手法「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy，簡稱ACT），香港復康會社區復康網絡註冊社工郭燕儀（Anna）指引入ACT的源起，是在2020年年中，他們檢討提供予長期病患者的心理支援服務，團隊提到一些介入的方法是近年新興，而又合適長期病患者，這套接納與承諾治療ACT，能對應到長期病患者需要。

「長期病不能逆轉，但又為病人帶來很多難以控制的情緒和擔憂。其實與其常常想停止以上負面想法，只會令病人身心更疲累，倒不如接納患病的事實，思想上不再糾纏，想着未來人生可以怎樣度過。」

接納也是解決方法

她說香港人的特性常去想怎樣解決問題，包括內裏的心情及思想，其實接納都是其中一個解決方法。「當時正值新冠疫情，對長期病人影響更大，如影響覆診時間、怕受感染、應否打疫苗等有不同的擔心，英國的ACT課程設計很適合應用於本港長期病患者，我們聯絡了ACT的原創者，取得專利，特意繙譯並修訂為本土化，適合本港病人使用。」

該會社區復康網絡心理健康主任張舒妤（Jessica）續說，將ACT本土化也不容易，課程中引述的例子必須大眾易於明白，始終與原創有文化不同，經修訂了兩、三次後，推出最終版本。「參與者的反應十分好，覺得課程有趣也幫到手。」

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循序漸進的過程

此課程實踐是一個循序漸進的過程，第一堂是辨別病人一些「自動波」的牢固思想，難以一時三刻改變，而且對病症接納其實也不容易，需要逐步而行，而在接納過程中也會遇到各樣困難，課程中助病人尋找自己的目標與方向，與病共存同時享受生命。

Jessica示，課程中的遊戲和任務，以小推大，讓參加者用不同的方法處理目前的情景，如買一些從未試過的口味麵包，到街上與陌生人打開話題，打破慣性。另外也有小練習、靜觀，讓參加者認識情緒，增加心理彈性及重拾生活的動力。

記者：周美好