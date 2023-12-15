  • 24°C
香港時間 : 20231215日 (週五) 20:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風治療｜臉紅紅以為好氣色竟是中風先兆　心理治療助患者重塑心態促康復

都市病 17:30 2023/12/15

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

中風康復者大雄現時雖然要用枴杖輔助步行，但無礙他四處拍攝、外出活動，是一個身心健康的中風康復者。（黃建輝攝）

患上長期病，身體機能不能逆轉，情緒也難免受影響，但往後日子是否只能坐困愁城甚至一蹶不振？香港復康會近年引入國際新興心理治療手法ACT，幫助參加者關注心靈健康，學會一個嶄新的手法助人自助，從中學習接納不能改變的事情，中風康復者大雄就讚不絕口。

中風康復者大雄於2011年12月時，獨居的他在家中，突感平衡力欠佳，仆倒在地。「我當時是清醒的，但難以起身，左手完全無知覺，我不斷搵隻手，原來屈了向背後。」

最新影片推介

活得健康啲
健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

過往他曾看過健康資訊節目，知悉中風是甚麼一回事，倒沒有太大驚慌，沒有暈倒反覺是不幸中之大幸。而且，幸好跌倒在大門旁，大門關了鐵閘木門是打開的，向外大叫救命，鄰居聽到呼救，立即為他叫救護車。

他回想在中風前數個星期，常出現臉紅。「還以為是面色紅紅幾好㖭！我本身有血壓高，雖感奇怪但不以為意，也沒有意識到是否與中風有關。」

一年前試過小中風

有血壓高家族史、熱愛美食、運動不足，他任職銀行業常埋首工作，其實早在一年前曾試過小中風，當時情形是，他突然手腳麻痺，維時約莫半小時，休息一會就恢愎正常。但他心感不妙去醫院檢測，做腦掃描後醫生指是小中風。小中風雖短暫，過後可恢復，但其實健康已埋下計時炸彈。「因為小中風無任何後遺症，我又繼續返工、食油膩『魔鬼』食物。」結果最終中風。

大雄擲飛鏢心得是勿心浮氣躁。「心情起伏難擲得好。心要定、手要定，要靠多練習。」（黃建輝攝）

中風主要影響大雄的左邊手腳活動能力，他步行時會拖腳、手難以向內屈。大雄住了一個多月醫院，至自行撑到三腳架、洗澡等生活自理，才可出院。

他直言康復路上沒太大煎熬。「我出事前已離婚，無兒無女也無負擔，父母住在鄰邨，我一個人慣了獨立，若我有家室尚要供養家人，主要經濟支柱卻倒下了就煩惱得多，我無此憂慮，想法也正面，只要我努力復康，有信心可以行得返，大不了用枴杖，不至於整天臥床吧！」

新嗜好——擲飛鏢

大雄現時狀況是定時覆診，每天服藥。飲食方面變得嚴謹。「會控制食量，太『魔鬼』煎炸油膩食物只偶爾淺嘗，血糖、膽固醇也控制得好好。以前愛行山，現在已不行了，每天在家拉筋、紮馬練腳力。我愛攝影，有時拿着手機四處逛拍照，行路也是運動。」

今年三、四月開始，他發掘了新興趣，復康會的社工推介他嘗試玩飛鏢。「擲飛鏢適合中風患者參與，能加強自信心，這也是靜態運動，毋須很大的運動量，就算我們行動不方便都可玩到。擲中紅心好開心，加強了自信和成功感。中風的人常覺得，甚麼都做不到猶如廢人，如果飛鏢玩得叻，參加比賽有成功感。也有精神寄託，不用只呆在家。」他曾與其他病友組隊，與其他傷健會比賽擲飛鏢，勝出比賽喜不自勝。

因受病情影響，大雄直言中風病人較忟憎，他寄語同路人：中風已既成鐵一般的事實，不能逆轉，前面尚有一大段路要走，自怨自艾於事無補。「不如冷靜去想，如何可以操返自己的活動能力，更有建設性。」

心態影響復康

他是過來人，說心態影響復康程度。「復健動作重複又重複，確是沉悶，如果無心機做會好想放棄。我當時的心態是我愛攝影，如果訓練不到原有的活動能力，將來怎可再重拾相機拍照？這是我一大動力。雖然我現在難拎重甸甸的相機，轉型改為手機影相，也不錯啊！很多病友會訴苦身體這裏痛哪裏痛，整天在家百無聊賴自然聚焦在病症上，反而有工作有嗜好有活動，專注做一件事，能分散了痛感的注意力。」

Anna指ACT課程有很多體驗活動，全部都有目標，設計上易於讓病人及照顧者參與。（被訪者提供）

他還參加了復康會ACT課程，教曉他換個角度思考。「中風後活動有所限制，你要接納它，改變心態令自己舒服些，也要睇通一點。也教我們跳出舒適區，嘗試吃一些較少吃的食物。過往我來來去去都是食雞尾包、菠蘿包、豬仔包，何不嘗試其他味道？人生多了趣味，也變得多姿豐富。」

ACT有一堂功課，是要學員外出與陌生人聊天，大雄到尖東影相，順道搭訕陌生釣魚人。「我本身對釣魚一竅不通，識多些這方面知識也無妨，多外出及與人閒聊，人也變得開朗。」

ACT對應長期病患者的困難

國際新興心理治療手法「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy，簡稱ACT），香港復康會社區復康網絡註冊社工郭燕儀（Anna）指引入ACT的源起，是在2020年年中，他們檢討提供予長期病患者的心理支援服務，團隊提到一些介入的方法是近年新興，而又合適長期病患者，這套接納與承諾治療ACT，能對應到長期病患者需要。

「長期病不能逆轉，但又為病人帶來很多難以控制的情緒和擔憂。其實與其常常想停止以上負面想法，只會令病人身心更疲累，倒不如接納患病的事實，思想上不再糾纏，想着未來人生可以怎樣度過。」

接納也是解決方法

她說香港人的特性常去想怎樣解決問題，包括內裏的心情及思想，其實接納都是其中一個解決方法。「當時正值新冠疫情，對長期病人影響更大，如影響覆診時間、怕受感染、應否打疫苗等有不同的擔心，英國的ACT課程設計很適合應用於本港長期病患者，我們聯絡了ACT的原創者，取得專利，特意繙譯並修訂為本土化，適合本港病人使用。」

該會社區復康網絡心理健康主任張舒妤（Jessica）續說，將ACT本土化也不容易，課程中引述的例子必須大眾易於明白，始終與原創有文化不同，經修訂了兩、三次後，推出最終版本。「參與者的反應十分好，覺得課程有趣也幫到手。」

點擊圖片放大
+4
+3

循序漸進的過程

此課程實踐是一個循序漸進的過程，第一堂是辨別病人一些「自動波」的牢固思想，難以一時三刻改變，而且對病症接納其實也不容易，需要逐步而行，而在接納過程中也會遇到各樣困難，課程中助病人尋找自己的目標與方向，與病共存同時享受生命。

Jessica示，課程中的遊戲和任務，以小推大，讓參加者用不同的方法處理目前的情景，如買一些從未試過的口味麵包，到街上與陌生人打開話題，打破慣性。另外也有小練習、靜觀，讓參加者認識情緒，增加心理彈性及重拾生活的動力。

記者：周美好

相關文章

兒童健康丨營養師拆解烏冬高鈉陷阱　3款低卡烏冬2款零鹽分小朋友都食得
17:18 2023/12/04
兒童健康丨營養師拆解烏冬高鈉陷阱　3款低卡烏冬2款零鹽分小朋友都食得
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危
19:11 2023/11/23
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危
肺炎支原體丨8歲男童染肺炎支原體　半夜尿床斜視肢體癱瘓揭「腦中風」
12:48 2023/11/29
肺炎支原體丨8歲男童染肺炎支原體　半夜尿床斜視肢體癱瘓揭「腦中風」

你可能感興趣

兒童健康丨營養師拆解烏冬高鈉陷阱　3款低卡烏冬2款零鹽分小朋友都食得
17:18 2023/12/04
兒童健康丨營養師拆解烏冬高鈉陷阱　3款低卡烏冬2款零鹽分小朋友都食得
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危
19:11 2023/11/23
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危
肺炎支原體丨8歲男童染肺炎支原體　半夜尿床斜視肢體癱瘓揭「腦中風」
12:48 2023/11/29
肺炎支原體丨8歲男童染肺炎支原體　半夜尿床斜視肢體癱瘓揭「腦中風」
中風 復康 治療 長期病