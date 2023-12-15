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保暖禦寒丨周末氣溫急降低至12度　家長必學6招幼兒睡覺保暖大法

兒童健康 16:46 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

周末氣溫急降低至12度，專家教6招幼兒睡覺保暖大法。

【天氣/保暖/幼兒保暖】天文台預料一道冷鋒會在明日（16日）橫過華南沿岸，氣溫顯著下降，星期日（17日）市區氣溫最低只有12度左右。幼兒抵抗力較弱，容易感冒作病，家長應注意為孩子保暖，以免睡覺時著涼，TOPick整合睡眠專家及中醫分享6招保暖大法，讓孩子睡個好覺。

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4招冚被禦寒肩頸保暖

日本睡眠專家中山明峰，過往接受日本東海電視台訪問，分享冬天睡覺的冷知識，包括透露如何蓋羽絨被和毛毯最有效禦寒、肩頸保暖、注意溫差及四肢保暖等4個注意事項。

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中醫教2招保暖法

註冊中醫馬琦傑表示，入夜是身體器官開始修復時，若小朋友睡覺時踢被，又或雙腳挨牆睡覺，寒氣自然由腳底的主要穴位滲入身體，就容易生病。他提醒，家長可讓幼兒用棉質睡袋睡覺，自然不會踢被，亦可於牆身加咕𠱸或防撞膠，幼兒雙腳就不會直接觸碰冰冷的牆身。

搓腳驅走寒氣

另外，他亦建議，家長可在睡前為小朋友按摩雙腳，特別是搓暖雙腳，從腳指到腳掌，來回搓揉直至雙腳變暖，這樣可以趕走寒氣，預防寒氣從腳底滲入，提升抵抗力。

捏脊行氣活血

除了雙腳，家長亦可為孩子捏脊，馬醫師指出，捏脊有助調和陰陽、健脾和胃、疏通經結、行氣活血，因背上的膀胱經是身體五臟六腑反映穴位的地方，而膀胱經是人體十二經絡中最長的經絡。

做法：

1. 由龜尾向大椎拿捏，即由下至上，來回最少3次。使用兩手的拇指與食指以捏法，沿背部脊椎（即膀胱經）捏拿肌膚。

2. 用食指和中指從尾龍骨向上推，最少按10次。

3. 用雙手食指和中指從下向上推，並向兩側打圈按摩，來回5至6次。

馬醫師指出，捏脊有助促進氣血運行，改善臟腑功能，增強抗病能力。如果配合食療會更好，早上飲淮山水（調理脾胃），晚上飲鵪𪂹純湯（補肺補腎）。

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責任編輯：王明芳

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