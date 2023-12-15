育兒經｜養育四孩兼顧經營咖啡店　超人媽媽：不催谷成績只著重凡事盡力

▲ Chloe跟丈夫希望4個孩子在開心、有愛的環境下成長。（被訪者提供）

24歲結婚、25歲生第一胎的Chloe，跟丈夫都十分喜歡小朋友，至今已是四孩之母的她，被身邊朋友封為「超人媽媽」。事實上，年輕媽媽經常一拖四出出入入、管接管送，日常還要打理夫婦二人合作經營的營養咖啡店，難怪朋友如此稱呼她。Chloe坦言，湊夠兩個「好」字已相當滿足，只希望4個孩子每天都在開心、有愛的環境下成長。

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政府派錢鼓勵生育，不過活在香港生活壓力大，生4個孩子的家庭並不普遍。今年38歲的Chloe就一口氣生了4名子女。2019年當第四個孩子出世時，她於Facebook以「超人媽媽」之名開設專頁，分享當媽媽的開心事及日常生活點滴。「當時細女信霖剛出世，朋友們說我生4個『好勁』，是超人。」

Chloe的大仔信希及二子信翹今年分別13歲及12歲；三女信恩及孻女信霖則分別8歲及4歲。她表示，頭3個是有計劃生育的，第四個是意外。雖然是意外，夫婦二人不但欣然接受，更覺得孩子是上天厚賜的禮物。

▲ Chloe認為父母陪伴最重要。（被訪者提供）

「三女信恩出世後，也曾擔心家中只有她一個女兒，大家甚麼都會遷就她，漸漸變成『公主』，現在細女出世了，除了感覺圓滿、公平，家姐也可以有個伴。我們經常說笑買雪糕有買一送一優惠便恰到好處，大家都不用爭。而且，兩個哥哥共用一個房間，兩姐妹則共用另一個房間，分配得剛剛好。」

夫婦二人屬早婚一族，Chloe結婚的時候只有24歲，對於建立家庭，他們都很有計劃，Chloe結婚前於學校從事文職工作，現在跟丈夫一起合力經營營養咖啡店，主要為客人提供營養早餐，生意已上軌道，他們的工作時間較有彈性，加上自己是老闆，通常早上工作，大約下午兩、三點便收工，餘下時間可全力照顧及陪伴4名子女。

上午工作下午陪伴子女

Chloe跟丈夫每天的工作及生活安排大致如下。「一大清早起來，會先送小朋友上學，現在大仔已升讀中二，他會自己上學，我們主要送二子和三女返學，至於四女還在上幼稚園，上課時間比較晚，主要由家傭姐姐送上學。小朋友上課後，我們便回咖啡店工作，下班後接小朋友放學，餘下的時間全都給了他們，陪他們做功課、溫習、玩耍、練琴，一直到晚上睡覺。」夫婦二人會分工合作，她主要陪伴兩個女兒，丈夫則陪伴兩個兒子及跟進兒子們的功課學業等。

▲ 夫婦二人合力經營營養咖啡店，經常跟孩子一起享受親子入廚樂。（被訪者提供）

Chloe跟丈夫每天有較多時間陪伴子女，除了慶幸工作主要集中在早上進行，同時也是二人的選擇。她希望賺錢能維持生活便可，更重要是有多些時間陪伴子女開心快樂地成長。「我們家不用強權，希望一家人能有良好的溝通。不要以為他們只是小孩子，我們也會尊重小朋友的想法。我會跟他們說無論如何家庭要放第一位，家中要有愛，懂得彼此分享。我經常教導孩子要學習付出，如果每個人都是如此，這個世界就大家都開心了。」

着重學習過程多於結果

期望和目標是一回事，現實卻又是另一回事，尤其香港的小朋友，讀書壓力一點不輕。Chloe透露，兩個兒子都有專注力不足及讀寫障礙情況，幸好徵狀輕微，但也有需要會見專家。幸運的是，Chloe跟丈夫說得出、做得到，從不在學業成績上催谷孩子。「我有4個孩子，如何能催谷得哪麼多？」

Chloe刻意為孩子選擇區內的happy school。「尤甚是一些活動較多，以及着重發展小朋友身心靈為主的，如果那所學校是以成績放第一位，那麼我選學校時就不會放太前位置。我們着重過程多過結果，我知道很多家長都會看重考試成績，以成績代表一切，但我卻看重過程中小朋友學習到甚麼，以及他到底有沒有盡力。我會陪伴他一起溫習，跟孩子同行，而不是強迫他去做。」

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Chloe又謂，夫妻二人只想小朋友開心，這也許跟自己小時候也沒有被父母催谷有關。「回想小時候父母都會讓我自由發展。我覺得小朋友開心自由很重要，實在看得太多不開心的新聞，近年有年輕人自殺、自殘、離家出走等，我跟丈夫一早已定下不會把小朋友的學業成績放第一位。其實行行出狀元，像我們二人，丈夫是大學畢業生，我則是中學畢業，但現在大家都從事同一樣的工作，因此我相信讀書不代表一切，成績好也不代表一切。也許成績好可以有多一點選擇，同時也可讓自己得益，但如果小朋友的能力未及，我們也不會催谷他們。現在他們都沒有特別去補習，就讓他們自由發展好了。」

幸福其實可以很簡單，Chloe表示小朋友開心快樂成長，父母陪伴最重要。「平日陪他們到主題公園，或到不同社區玩耍，大家一起吃杯雪糕，其實他們已經很快樂，也不一定要經常坐飛機到外地旅行，陪伴才是關鍵。」

記者：陳淑儀