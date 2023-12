冬季呼吸道疾病大爆發  一招自保抗感染

近期身邊總是充斥着擤鼻涕及咳嗽聲。國家衛健委表示,呼吸道疾病進入高峰時期,而中港兩地交流頻繁,大家都會比較擔心。衛健委亦表示,近期的呼吸道疾病以流感為主,還有支原體等多種病原體引起的呼吸道疾病交織疊加。衞生局局長表示惟隨着冬季來臨,氣溫下降及節日來臨,市民多出席聚會或出外旅遊,預料會有冬季高峰期。

小朋友易中招

兒科專科醫生指肺炎支原體屬於細菌,多數侵襲人體的呼吸道,可引起非典型肺炎。肺炎支原體與傷風感冒相似,都是經飛沫傳播,小朋友感染後,一般會有發高燒、上呼吸道感染與咳嗽的徵狀。若果情況嚴重,肺炎支原體會攻擊神經系統,令患者抽筋。醫生解釋為何小朋友會比成年人感染機會較高,因為小朋友的免疫系統仍需時間慢慢形成,因此感染機會較高。

紓緩症狀妙法

除了加強注意個人衛生之外,亦可接種流感疫苗,家居常備良藥亦不可缺少。

初起咳嗽或感冒流鼻水,即時配合合適的藥物治療,可有助紓緩症狀。坊間亦有不少品牌可以紓緩以上症狀,但是如何選擇呢?

「珮夫人F2系列止咳露」蘊含獨有Squill Liquid Extract(海葱),配上愈創木酚甘油醚成分能發揮協同效應,服用3天後有效止咳1,5天後能清除痰液1。

而且「珮夫人F2系列止咳露」屬複合配方,可紓緩多種症狀,包括止咳、化痰、收鼻水、通鼻塞。更有專為兒童而設的兒童配方,可以安心給小朋友服用。

▲ 珮夫人F2小兒咳露,專為6歲至12歲小朋友而設,可化痰止咳、收鼻水。若果小朋友持續咳嗽,或者反應呆滯,應盡快看醫生。

▲ 「珮夫人止咳露」香港連續13年銷售第一(2010年1月-2022年12月2),符合歐盟標準的生產廠,香港製造,信心保證。

