冬季呼吸道疾病大爆發  一招自保抗感染

近期身邊總是充斥着擤鼻涕及咳嗽聲。國家衛健委表示，呼吸道疾病進入高峰時期，而中港兩地交流頻繁，大家都會比較擔心。衛健委亦表示，近期的呼吸道疾病以流感為主，還有支原體等多種病原體引起的呼吸道疾病交織疊加。衞生局局長表示惟隨着冬季來臨，氣溫下降及節日來臨，市民多出席聚會或出外旅遊，預料會有冬季高峰期。

小朋友易中招

兒科專科醫生指肺炎支原體屬於細菌，多數侵襲人體的呼吸道，可引起非典型肺炎。肺炎支原體與傷風感冒相似，都是經飛沫傳播，小朋友感染後，一般會有發高燒、上呼吸道感染與咳嗽的徵狀。若果情況嚴重，肺炎支原體會攻擊神經系統，令患者抽筋。醫生解釋為何小朋友會比成年人感染機會較高，因為小朋友的免疫系統仍需時間慢慢形成，因此感染機會較高。

紓緩症狀妙法

除了加強注意個人衛生之外，亦可接種流感疫苗，家居常備良藥亦不可缺少。

初起咳嗽或感冒流鼻水，即時配合合適的藥物治療，可有助紓緩症狀。坊間亦有不少品牌可以紓緩以上症狀，但是如何選擇呢？

「珮夫人F2系列止咳露」蘊含獨有Squill Liquid Extract（海葱），配上愈創木酚甘油醚成分能發揮協同效應，服用3天後有效止咳1，5天後能清除痰液1。

而且「珮夫人F2系列止咳露」屬複合配方，可紓緩多種症狀，包括止咳、化痰、收鼻水、通鼻塞。更有專為兒童而設的兒童配方，可以安心給小朋友服用。

▲ 珮夫人F2小兒咳露，專為6歲至12歲小朋友而設，可化痰止咳、收鼻水。若果小朋友持續咳嗽，或者反應呆滯，應盡快看醫生。

▲ 「珮夫人止咳露」香港連續13年銷售第一（2010年1月-2022年12月2），符合歐盟標準的生產廠，香港製造，信心保證。

資料來源:

1. Global Journal of Clinical Report: “Update on studies of expectorants Squill in pediatrics”, 2016.

2. 根據尼爾森公司2010年1月-2019年12月及IQVIA 2020年1月-2022年12月全港連鎖超級市場、便利店及藥房咳藥水零售調查報告。



（特約）