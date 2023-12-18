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連鎖零售店大搜查！比拼6大熱門NMN！ 一文看清哪款純度最高、最全面！

特約 17:30 2023/12/18

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

人人都想留住青春，但隨着年齡增長，皮膚會變得鬆弛、有皺紋、記憶力衰退，甚至髮量減少。而近年全球最熱門的逆齡產品非NMN莫屬，聲稱能促進新陳代謝，達到抗衰老效果。坊間亦湧現大量NMN產品，單在連鎖零售店已有十多款不同牌子的NMN產品，想「食」得其所，一定要識揀。這次特意到連鎖零售店搜羅6大熱門的NMN產品，從含量、純度及功效為大家作比較，看看哪一款最全面，最有效！

NMN獲醫學實證

NMN學名是煙醯胺單核苷酸（β-Nicotinamide Mononucleotide），是NAD+的前體，而NAD+是人體內非常重要的細胞，有促進新陳代謝率、強健大腦、修補受損DNA等作用，但NAD+會隨年齡而大幅減少，當NAD+水平降低，身體機能和免疫能力亦隨之而衰退。NMN正正可直接轉化為NAD+，而且NMN比NAD+分子細小，容易被人體吸收，能達至抗衰老效果，令皮膚回復彈性、減退皺紋、改善脫髮問題，更有助補腦，增強記憶力、改善視力及睡眠質素。同時，NMN能增強免疫力、強化機能，減少患病及改善三高問題。早前更有美國研究發現，新型病毒會攻擊患者體內細胞，令NAD+水平急速下降，醫療報告亦證實，個別嚴重患者透過進食NMN後，能迅速補充體內NAD+水平，臨床療效顯著。

一圖看清6大熱門NMN含量、純度及功效 

連鎖零售店內的NMN產品琳瑯滿目，個個都標榜有逆齡功效，但含量、售價參差，所以在選購前，一定要認清當中的成分、純度、功效等，就「食」得其所，達到逆齡之效。這次特意在連鎖零售店搜羅6大熱門NMN品牌的產品，主要從5大方面作比較，包括NMN總含量、每粒的NMN含量、純度、國際認證和膠囊成分，看看哪一款表現最出色。

從圖表所見，產品C每粒NMN含量達470mg，遠勝其他品牌的NMN，而且獲眾多臨床驗證，食得更安心。

結果顯示Brand C濃度最高、最全面 大比數勝出

從圖表可見，6大熱門NMN產品當中，Brand C含高濃度NMN 32,000+mg，純度達99.99%，每粒含量更有470mg+NMN，超越其餘5款產品。而且獲得多家第三方認證，確保真材實料，安全可靠，加上選用腸溶素食膠囊，可防胃酸，確保有效成分到達腸道後才分解，更易被人體吸收。

WholeLove MED NMN Ex Plus全逆齡白金版32,000+mg含高濃度32,000mg+NMN，純度高達99.99%，是你的可信賴的逆齡產品。

WholeLove MED NMN純度高 具三重逆齡功效

為大家揭曉Brand C的真正身分！它就是WholeLove MED NMN Ex Plus全逆齡白金版32,000+mg，其成分參照美國哈佛大學抗衰老研究權威教授Dr. David Sinclair的配方，特別添加能令效果加乘的白藜蘆醇，其NMN含量高，每粒有470mg+NMN，純度高達99.99%，絕無添加任何成分，同時揉合醫藥級專利技術NADH，配合腸溶素食膠囊，可防胃酸，直達腸道，有效10倍吸收。每日只需1-2粒，就能達到三重逆齡功效，包括美肌、強腦及抗病，持續使用，肌膚變得緊緻有彈性，減退皺紋，改善脫髮問題，亦能改善記憶力、視力及睡眠質素，提升免疫力，強身健體。

WholeLove MED NMN Ex Plus全逆齡白金版32,000+mg更獲得本港醫生駐場醫療機構監察臨床實證，通過GMO Free（非基因改造）和GMP SGS第三方測試無激素和無幅射報告，安全可靠，食得安心。加上價錢合理，比上一代加含量加粒數但不加價加上價錢合理，加量不加價，絕對性價比高。

了解更多︰https://www.chinesepharm.com.hk/products/wholelove-med-nmn-ex-plus32000

（特約）