2023聖誕節｜聖誕自助餐staycation　留港消費享早鳥優惠

▲ 北角海逸酒店原隻葡式乳豬皮脆肉嫩，油脂剛剛好，香口不膩。

聖誕及除夕將至，不想長途跋涉外遊或北上齊齊迫，本地酒店staycation或簡單來一頓自助晚餐，會是不錯選擇，加上現時不少酒店均會出盡百寶，務求為客人提供豐富體驗，今個假日，盡情投入年末節慶氛圍，一於留港消費。

北角海逸酒店 佳節滋補菜餚性價比高

北角海逸酒店綠怡咖啡廳的節慶自助餐，結合早前大受歡迎的秋冬滋補養生自助晚餐，讓食客大快朵頤。菜式有即開生蠔、凍龍蝦、鱈場蟹腳、藍青口及凍螺，熱葷方面包括威靈頓牛柳、燒羊架、意大利獵人燴雞及避風塘炒龍蝦鉗等。

中式滋補菜式同樣吸睛，包括花膠紅棗燉雞湯、鮮人參酒浸鮑魚、靈芝蒜香紙包骨、薑母鴨、辣酒煮花螺、紅燒元蹄、桃膠雪耳紅棗糖水；刺身吧更有象拔蚌、甜蝦等六、七種選擇，即席烹調有自選配料壽喜燒及海鮮火鍋。

此外，每晚7pm更有廚師即切原隻葡式乳豬、8pm有甜品心太軟供應，另有現場即製雞蛋仔、即煎班戟及多款Movenpick雪糕。

12月11日起供應的節慶菜式，還會加入滋味肉嫩的燉牛面頰配黑啤酒汁、傳統燒火雞胸、德國豬手、聖誕樹頭蛋糕、巴黎布雷斯特泡芙及火焰雪山，食客可以細味火焰雪山微焦的幼滑蛋白奶油、內裏鬆軟的海綿蛋糕，為溫馨的聖誕節帶來絲絲甜意。

自助餐即日至12月30日可享6折優惠，12月24、25、26、31及1月1日自助早午餐（成人折扣後$344起），12月24日、25日及31日自助晚餐（成人折扣後$688起／另設4人同行優惠）。

電話：2185 2155

最新影片推介

富豪機場酒店 聖誕市集工作坊

富豪機場酒店於12月22日至2024年1月1日提供的聖誕住宿計劃（$ 1,880起），包括聖誕自助晚餐及30分鐘「冬日模擬飛行駕駛體驗」（參加者建議年齡7歲或以上），小機師們可坐進模擬駕駛艙，展開30分鐘的難忘旅程，飛行導師更特別安排冬日雪景模式，讓小朋友於世界各地的機場起飛降落，一嘗當機師的樂趣。

此外，旅客亦可參與多個免費工作坊，包括薑餅人烹飪班、聖誕雞尾酒調酒體驗，以及精油製作工作坊等。

於12月24至26日（3pm-8pm），酒店更會舉行聖誕市集，設有多個攤位，包括葡萄酒、寵物服飾產品，還有魔術香水蠟燭攤位，逢周六、日及公眾假期更有「聖誕小屋自助繪畫活動」。

藝廊咖啡室的自助晚餐亦相當吸睛，海鮮有波士頓龍蝦、雪蟹腳、黃金螺和青口。前菜選擇有醃製三文魚、鵝肝慕斯、意大利熟肉冷盤和世界各地芝士等。魚生吧及烤肉專區提供豐富選擇，平安夜至元旦更有烤羊架、聖誕火雞等節日星級主菜。

電話：2286 6888

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香港黃金海岸 Kiztopia 玩盡兒童樂園

來自新加坡的Kiztopia由12月16日至2024年2月18日期間，將進駐黃金海岸酒店客房，Kiztopia歡欣躍動住宿計劃（$1,380起），可玩盡Jumptopia小小環球美食家@香港站，結合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰等遊戲元素，為小朋友打造聖誕新年嘉年華！

Kiztopia期間限定黑松露蜂蜜下午茶（$628／兩位用），以黑松露蜂蜜製作多款一口鹹甜點，包括鮮蝦蟹肉松露蜜糖撻、香煎帶子配蜜糖芒果莎莎、蜜糖慕絲配芒果啫喱等，點心架更別出心裁模仿蜂巢設計，並加入Kiztopia一眾可愛角色的造型！

電話：2452 8833

富麗敦酒店 佳節號列車展南區旅程

香港富麗敦海洋公園酒店的佳節假日住宿（$2,680起），大小客人均可體驗一系列精采活動，包括聖誕斜孭包製作、水晶球工作坊、薑餅屋製作班、輕黏土聖誕樹等（部分工作坊須另繳費用）。

酒店節慶饗樂盛宴更有無限量供應魚子醬、美國傳統火雞、原條黃鰭吞拿魚及意式脆皮烤豬肉卷等，甜品則有聖誕樹幹蛋糕、白森林蛋糕、薑餅吉士、白朱古力噴泉等。12月25日及31日自助晚餐（$1,288）每晚設兩個時段選擇，可配合個人節日活動安排用餐。

電話：2166 7388

▲ 西班牙白毛豬火腿配蜜瓜。（Cafe@WM 咖啡廳）

WM酒店 矜貴食材入饌

剛於11月重開的WM酒店Cafe@WM咖啡廳，12月份除每天供應自助晚餐（$638），於12月24至26日、31日及24年1月1日，更會升級節日慶典自助早午餐（$608）及晚餐（$808），更以矜貴食材入饌，前菜有紅石榴啤梨沙律、魚子醬蟹肉慕絲撻。

熱葷有菠菜芝士焗蠔、冬菇海參扣鵝掌、紅酒燉牛面頰等，還有法式海龍皇湯、香煎鴨肝伴無花果醬、鐵板燒銀鱈魚、迷迭香羊小排，以及佳節必備的聖誕烤火雞、燒西班牙乳豬、烤美國安格斯牛肉眼等。

甜點提供超過20款精選，紅絲絨樹頭蛋糕、聖誕老人白朱古力芝士蛋糕、栗子朱古力樹頭卷蛋、聖誕布甸配白蘭地雲呢拿汁亦會輪流供應，更升級Haagen-Dazs開心果雪糕及栗子撻雪糕，12月10日或之前預訂可享8折優惠。

電話：2196 6388

記者：李越樺