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健康診症室｜醫生拆解膽石3大種類　濫吃一類食物增風險　右上腹劇痛+黃疸成警號

醫生診症室 23:15 2023/12/17

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腹痛是常見不適症狀，但如果伴隨發燒、發冷、嘔吐可能是生膽石併發炎症的症狀。外科專科蕭燕愉醫生分享指，經常進食高脂肪及油膩食物，的確有機會令病情加劇，因此適量減輕體重能夠有效減低膽石形成機會，不過如果急劇減輕體重，此舉反而會增加膽石形成機會。

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膽汁有助分解脂肪

據外科專科蕭燕愉醫生分享指，膽石是由膽固醇、膽色素及鈣鹽所形成的卵石狀固體物質，並產生於膽囊中，是一種十分常見的消化道疾病。當人體吃下含脂肪的食物時，膽囊便會受到刺激而收縮，並擠出膽汁，經總膽管排至十二指腸內幫助分解脂肪。不過，如果排出不順，儲存在膽囊中的膽汁，就會沉積下來形成結晶，顆粒細碎的稱為「膽沙」，大至一個完整的顆粒，就稱為「膽石」。 

此外，膽石亦與一些先天性的狹窄或與種族、新陳代謝、細菌感染、寄生蟲感染等因素有關。至於肝硬化、血液相關疾病導致的色素結石為黑色，成分以膽紅素為主。一般而言，膽石大部分在膽囊發生，少部分發生在總膽管或肝內膽管內。

4大檢查助診斷膽石

當身體患上膽石時，蕭燕愉醫生指出患者特別在進食高脂肪及油膩食物後，可能會出現消化不良的情況，令膽石病情加劇。另外膽石患者亦有機會出現上腹灼熱、作嘔作悶等症狀。至於膽囊部位，即大約右上腹位置會出現絞痛，痛楚甚至會傳到右邊肩胛骨。如膽石阻塞膽管（或胰臟管），身體便會出現黃疸症狀，上腹部劇痛、發燒發冷、以及嘔吐。

一般而言，膽石主要可分成3大類：

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至於診斷方式，醫生一般會經過以下方式，診斷出患者患有膽石：

1. 腹部X光檢查

  • 最簡單快捷，如果膽石是鈣化結石，就會在X光上顯示出陰影。
  • 如果膽石內含鈣不足，或者膽石過於細小，X光往往不能察覺。

2. 腹部超聲波檢查

  • 現在最常使用查看膽石的檢查，沒有任何放射性或入侵性，可以查看膽石存在、位置、膽囊有否發炎，以及附近肝臟的狀態也可涵蓋得到。
  • 不過腹部脂肪比較厚的病人，其準確性有機會減低。

3. 腹部電腦掃描/磁力共振檢查

  • 除了膽囊狀態，腹部內各個器官也可被仔細檢查，而且準確性不受病人體型體重影響。

4. 內視鏡超聲波

  • 進行內視鏡時同時從內部進行超聲波檢驗，除了可以確認膽石位置以及膽囊膽管狀態，也可以同時進行穿刺引流等各種治療性內窺鏡手術。
  • 不過這項檢查具有入侵性及風險，必須經過專科醫生評估，有需要性才安排進行。
  • 坊間有不少專業的日間手術中心提供此服務，費用視乎手術種類及複雜度而定。不少日間手術中心設有套餐式收費，項目及價錢一目了然，為消費者提供透明與清晰的收費項目。報告由主診醫生親自講解，清楚直接。

逾95%患者適合微創割膽手術

在治療方面，蕭燕愉醫生指出治療膽石的效果一般以手術方式割膽較為理想，超過95%的病人都適合接受微創割膽手術。但若情況較為複雜，傳統剖腹膽囊切除術則為最後的方法。由於割膽手術需要為病人全身麻醉，除非病人無法接受麻醉，才會考慮使用藥物，或體外引流手術。但割除膽囊為最佳選擇，可避免再有膽石所引致的併發症。

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1. 微創割膽手術

  • 只需在患者腹部刺穿幾個約1厘米或更微細的切口，將內窺鏡及手術儀器放入體內，醫生便能透過屏幕切除膽囊。
  • 好處是傷口細及失血少，減低患者的痛楚及傷口受感染風險，病人一般可在手術後二天出院。

2. 微創單孔割膽手術

  • 進行單孔微創割膽手術時，醫生只須於肚臍開一個約2至3厘米闊的切口，將手術儀器和內窺鏡通過套管放入腹腔內便可進行割膽手術。
  • 由於傷口細小，復原後難以察覺，而康復時間亦比傳統開刀手術快，傷口受細菌感染的風險也大大減低。
  • 大部分病人都可以即日開始進食，住院時間由大約一星期縮短至一兩天。

3. 傳統剖腹膽囊切除術

  • 適合膽囊嚴重發炎，難以進行微創手術的病人。手術傷口會於病人右上腹，長度約10至15厘米。
  • 但絕大部分病人都可以進行微創手術，即使有急性發炎也可以。若情況較為複雜，傳統剖腹膽囊切除術則為最後的方法。

在預防方面，蕭燕愉醫生建議日常三餐須定時，避免膽囊長時間處於不蠕動狀態。如跟從高纖維性、低飽和脂肪的餐單，要確保有足夠的鈣質吸收，避免膽石形成

若病人體重過重或癡肥，減輕體重能有效減低膽石形成機會，但並不建議急劇減輕體重。若急劇減輕體重反而會增加膽石形成機會，建議體重遞減大約為每月少於1.5公斤，同時要多做運動。

香港專科外科專科醫生 蕭燕愉醫生

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (外科)

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