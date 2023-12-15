靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場  

▲ 可宜完美示範聖誕派對必備晚裝！

中英混血主持可宜早年留學英國，她表示在英國讀書時，很常出席聖誕派對，現時在香港主持活動，也要出席不同宴會場合，所以經常以晚裝示人。聖誕將至，《靚太安樂窩》就邀得可宜為我們分享挑選晚裝的心得！

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紅色露肩晚裝嬌俏可人

可宜今次在Pret-a-Dress揀選的四款晚裝充滿節日氣氛，各有各靚。首先第一套她選了紅色晚裝裙，露肩設計嬌俏迷人，心口位置綴以閃石蝴蝶結，閃耀動人；可宜坦言對這條裙一見鍾情：「因為我覺得穿它出席聖誕派對真的很適合，這些日子喜汽洋洋，就算平日比較少穿一些奪目顏色，例如紅色、桃紅色，現在是一個好場合去穿著，大家不會覺得誇張。」

她又表示看到裙子有閃閃蝴蝶結，在聖誕節會很開心，而且裙子剪裁年輕，她說：「修腰之餘，裙擺有少少Ａ字形，所以我覺得吃多了，下身修身修得不太好的時候，都可以完美掩蓋你的缺點。」

▲ 紅色露肩晚裝嬌俏可人（攝：曾嘉文）

黑白露背晚裝高貴大方

第二套黑白晚裝高貴大方，而且背面設計有驚喜，可宜見到即露出心心眼，她笑說：「我覺得黑白色永不過時，大方得體，還有優點在於黑白色裙不會很搶眼，坦白說穿多幾次都可以。」此外，可宜指晚裝正面看來雍容華貴，十分吸睛，豈料背後是一個大蝴蝶結，令喜歡蝴蝶結的可宜大表驚喜：「有東西看之餘，又不失優雅，予人很高級的感覺。」

▲ 可宜穿得很漂亮（攝：曾嘉文）

金色裙剪裁簡約舒適

第三套晚裝可宜選擇了亮眼的金色，她指金銀色服裝都是很適合聖誕節，最重要是這條單肩金色長裙剪裁舒適，簡約時尚，她謂：「留意到它全身沒有拉鏈位，所以它的彈性很高，有時我們去派對都是想開心，跟別人舉杯暢飲或者跳舞，最重要穿得舒服，其實你穿得舒服，別人是看得出的。」

她又認為這款晚裝可拉長身型比例：「它是很長身晚裝，你穿一對高跟鞋，將整個人拉高很多，腰部位置有一個線條，剛好在胸部下面，完全有一個錯覺，就是胸以下都是腿，穿這條晚裝看上去整個人很修長和高佻。」

▲ 金色裙剪裁簡約舒適（攝：曾嘉文）

蛋糕裙性感又可愛

最後壓軸登場的晚裝裙，可宜同樣選擇了應節的紅色 ：「跟之前那一套不同，這一條長身一點。」可宜指這條是紗質蛋糕裙，大家會害怕蛋糕裙顯肥，但這一條有少少透視設計，所以給人感覺除了若隱若現和性感之外，看上去不會太重身，是一條顯瘦的蛋糕裙，而且性感中又帶點小可愛，可宜更表示出席聖誕派對這些開心場合，偶然有點小性感，也未嘗不可呢！

▲ 紅色蛋糕裙性感又可愛（攝：曾嘉文）

晚裝 : Prêt-à-Dress

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責任編輯：Kiwi Lee