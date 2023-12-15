【氣溫急降】明日最低氣溫下降至12度　天文台明早發寒冷天氣警告

▲ 香港天文台署理助理台長鄭元中先生（左），長者安居協會行政總裁王虹虹。（王韻青攝）

一道冷鋒明早抵達本港。香港天文台署理助理台長鄭元中表示，預計明早（16日）氣溫急降，有幾陣雨，明晚市區最低氣溫會降至12度，新界再低一兩度。天文台會於明早發出入冬以來首個寒冷天氣警告。

鄭元中表示，由於風勢較大及有雨，離岸及高地風勢會較大，提醒市民要注意保暖。鄭元中續指，星期一及二氣溫會稍為回升，不過早晚仍然較冷。預計下周中期一道乾燥季後風補充，會令天氣再次轉冷。

長者安居協會表示，氣溫下降對於長者影響較大，有機會出現低溫症、心血管疾病、哮喘及流感等。呼籲長者注意保暖，保持適量運動，並留意天文台的天氣預報。亦呼籲社會留意身邊長者，特別是獨居及雙老家庭。

今年是第一個復常後的冬季，面對流感、新冠及支原體肺炎的夾擊。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，長者如出現病徵應盡快按平安鐘、或者向醫生求診。

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記者：陳展棋