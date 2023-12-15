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好姐姐丨兄結婚弟畢業搬出聘菲傭照顧病患父母　好姐姐貼心照顧連繫一家人

家事百科 17:53 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

港人莊先生一家聘請到菲傭Anna，為他們好好照顧有長期慢性病的父母，幫助一家人生活融洽。

【外傭/菲傭】聘得好姐姐能為家庭增添溫暖！港人莊先生一家有幸聘請到菲傭Anna，當初由於莊先生兩兄弟各自成家立室，需要外傭照顧有長期慢性病的兩老，因此需要一位非常細心的外傭去勝任此工作。直至現時為止，Anna已經服務莊家9年了，主要工作為打理家務（例如洗衫、熨衫及煮飯），以及照顧兩老及愛犬Baby。

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莊先生於2014年經朋友介紹認識到陽光僱傭中心，由專業的營業顧問既咨詢下成功配對到菲傭。當時莊生結婚半年即將要搬出去，莊生弟弟William亦都剛剛從大學畢業需要長時間外出工作。有見及此，莊生決定請菲傭打理家務及照顧家中兩老。

Anna剛剛到埗時，莊生親自打點一切，於下班後親自安排菲傭工作及制定工作時間表。短短三個月，Anna已經駕輕就熟，家裡一切的家頭細務都非常熟手，亦都同兩老相處融洽。

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好姐姐聆聽老人家心聲

我們訪問Anna工作上有什麼特別難忘的興事時，Anna回應：「與兩位老人家相處最難忘，因為一開始雙方都不熟悉對方，溝通上都會較為收歛。但每晚與兩老陪同愛犬Baby散步時，都會暢所欲言。相處日子多了，發現其實老人家非常疼愛兒子，有很事情都會擔心令兒子增添壓力選擇避而不談。例如關節風濕發作疼痛難耐 ，莊生母親只會到藥房買止痛貼，不會特別與兒子提及。」

陽光僱傭中心最近透過電話訪問莊生近況，得悉莊家正籌備母親節慶祝活動。而當中Anna是最多貢獻的一個！由買禮物到餐廳選址都親力親為！這次，幸福真的被帶到了莊生的家了！

文章獲「陽光女傭中心」授權轉載。

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責任編輯︰林綺玲

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