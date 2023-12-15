話當年｜回顧道路安全50年經典廣告　巴士車長回味宣傳金句：大師傅駛出真功夫

▲ 成龍2003年的宣傳短片「『駛』出真功夫，方為大師傅」是不少市民的集體回憶。（網上圖片）

家長常提醒小朋友過馬路要小心，也大多能做好榜樣，小心依足紅綠燈指示及斑馬綫過馬路，但除了以身作則，最能影響小朋友的，相信是電視上的宣傳短片，近年最為小朋友熟悉的，非道路安全議會的吉祥物「留心蛋」莫屬，而歷年來的經典廣告，亦為大眾留下深刻印象。

「過馬路要小心，咪求望快一陣……做人係要忍」一首由葉麗儀主唱的道路安全歌，家喻戶曉。早於70年代，由於市民對道路安全意識不足，導致交通意外頻生。

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1983年，道路安全議會正式成立，過去50年，議會推出多條深入民心的電視宣傳短片，主角粒粒皆星，包括成龍、李克勤、肥姐沈殿霞，締造幾代香港人的集體回憶。

兩位九巴及龍運車長何聽仔及曾啟發，以及曾參與策劃過往宣傳短片的道路安全宣傳運動委員會前主席鄭錦鐘博士，回顧經典道路安全宣傳短片，細味香港時代變遷。

保持良好技術態度

「行走江湖最忌心浮氣躁。」成龍大哥2003年參與的宣傳短片，深印於九巴車長何聽仔的腦海。他說：「成龍大哥在馬路上耍功夫，背景不是普通私家車，而是我們日日揸的巴士和大型貨車。好記得成龍話馬路上要有良好的技術和態度，『駛』出真功夫，方為大師傅！」

獲道路安全議會嘉許的仔哥，同樣功力深厚。他加入九巴32年，保持「零」意外紀錄。他主要駕駛來往瀝源至觀塘的89號路綫，可說是駕輕就熟，但他說絕對不能掉以輕心，因為途經多個長者出入的舊屋邨，「要等長者坐穩先開車」、觀塘亦出名交通擠塞：「即使行人道是紅燈，但不少行人見車停下來就會乘機過馬路，十分危險！駕駛時一定要專心、留心、唔分心，才可以避免交通意外。」

▲ 九巴車長何聽仔（右）和龍運車長曾啟發（左）指出，駕車要有好心態，首要任務是睡眠充足，他倆均每晚9時入睡，凌晨4時起床，準備出車。（機構提供）

同樣擁有真功夫的車長曾啟發服務龍運巴士27年，駕駛E31路綫來往荃灣和東涌。他熱愛打乒乓球，比喻駕車如打波，要眼觀四面、耳聽八方，他說：「我會觀察其他司機的眼神、表情、姿勢，大概預測『對手』的套路。

當其他車挨近，想切綫，我就會慢慢收油，或者輕輕響喇叭提醒，保持安全距離。」發記最喜歡2005年李克勤的「馬路如虎口」宣傳短片，以生動的畫面，把路面車輛化身老虎，看得小朋友嘩嘩聲。「李克勤最後一句『睇老虎梗係去動物園』更是畫龍點睛！」

震撼手法傳達信息

此外，年前的「酒後駕駛奪去強仔爸爸性命」、近年的「兩姐弟過馬路玩手機」等廣告，令人印象深刻的同時均帶點驚嚇，原來過馬路玩手機這輯廣告的靈感，正是來自鄭錦鐘博士，他亦是立法會議員鄭泳舜的爸爸。鄭博士眼見近年市民過馬路也只顧看手機，成為其中一個交通意外成因，便與團隊一起度蹺，因而設計出「馬路，不是看信息的地方，不是上社交網站的地方，更不是玩電子遊戲的地方」。

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他指：「道路安全議會的宣傳短片和標語深入民心，市民琅琅上口，但有時也可以考慮嘗試以震撼教育的手法去傳達信息。這個兩姐弟過馬路的宣傳短片，姐姐掛住玩手機、沒有留意交通燈號，最後被車撞，確實有少少驚嚇成分，但主要都是希望提醒市民過馬路唔好玩手機，以及要遵守交通規則！」

記者：李越樺