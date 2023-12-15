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【打擊走私】漁護署機場檢492隻瀕危紅頭側頸龜　市值約300萬元

社會 16:45 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

漁護署機場檢492隻瀕危紅頭側頸龜。（政府新聞處）

漁護署12月11日在香港國際機場檢獲共492隻屬瀕危物種的紅頭側頸龜（Podocnemis erythrocephala），估計市值約300萬元。

漁護署發言人指，日前於機場檢查一批從秘魯進口的龜隻時，在該批逾14,000隻活龜中，發現共492隻屬瀕危物種的紅頭側頸龜，懷疑有人企圖以大量其他品種的龜隻作掩飾，非法進口來歷不明的瀕危龜隻。

紅頭側頸龜為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II物種。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），進口附錄II物種須出示有效的《公約》證明文件。由於該批紅頭側頸龜並無有效的《公約》證明文件，漁護署遂將其檢取作進一步調查。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口列明物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

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記者：黃穎津

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