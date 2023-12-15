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新聞女王丨TVB辦最喜歡SNK電視女主播投票　Man姐佘詩曼遙遙領先

娛樂 17:35 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

TVB辦《新聞女王》有關最喜歡的SNK電視女主播投票。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的台慶劇《新聞女王》，在本周其中一項焦點劇情講SNK網誌部辦「我最喜愛SNK電視女主播」投票，強勢回歸的華姐（車婉婉飾）獲得最多票數成為人氣王。

至於霸氣兼實力兼備的Man姐（佘詩曼飾）排名第二，升呢正義女神的曉薇（何依婷飾）排名第三，顏值兼身材擔當許詩晴（高海寧飾）排名第四，捲入藐視法庭風波的家妍（李施嬅飾）則孖住徙弟、熱血記者妹劉艷（王敏奕飾）包辦最後二名。

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《新聞女王》內人氣主播投票。

新聞女王丨最喜歡SNK電視女主播投票

相關投票劇情引起不少網友熱烈討論，有見及此，TVB官方Facebook出甫向劇中投票活動「致票」，讓網民獲得真實機會投選心目中最喜歡的SNK電視女主播。

投票活動於昨晚（12月14日）7時開始，截至今早11時，貼文吸引逾6,000人投票，反應熱烈。（投票按此

點擊圖片放大
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新聞女王丨Man姐多支持者

《新聞女王》開劇至今由頭帶到落尾的Man姐、勁吸逾5,300人畀Likes，拋離以逾400Likes排第二名的張家妍足足10倍票數，連票數成績都霸氣過人！

留言區亦接近9成是支持Man姐的留言，包括：「阿佘果然大熱門」、「支持佘詩曼！論實力，演技，氣場佘詩曼都很厲害！」

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其餘排名依次為第三名許詩晴、第四位徐曉薇以及第五位華姐。劉艷則因已被調往網誌部，故因不符合「SNK電視女主播」資格而未能入圍，令網友不勝感嘆，更有人搞笑地為她抱不平「畀嬲」：「最靚嘅劉艷呢？」、「還我劉艷！」十分搞笑。

TVB社交平台早前還公開了《新聞女王》「冷知識」，列出各大主角星座，獲網友笑指每位主角也演活了所屬星座特質、非常入戲。其中三位主角Man姐、家妍及佐治分別為獅子座、處女座及天秤座，完全解釋了3人霸氣、完美主義及擅長交際3大特點，甚有心思。

另外，優酷官方微博昨日（12月14日）轉載一則貼子，以「新聞女王寫進中傳教授課件」為Hashtag，指《新聞女王》已登上課堂。

據內地澎湃新聞報道，由於《新聞女王》被認為「向外界展示了新聞行業中真實存在的矛盾」，亦透過相關矛盾引伸了不少觀眾對社會的反思，故獲中國傳媒大學教授級列為影視精品解讀課程中的教學案例，用以在課堂上與學生進行分析及討論。
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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