【立法會】梁君彥：立法會表現「積極有為」 　不擔心23條立法時遭衝擊

▲ 立法會主席梁君彥。（戴朗希攝）

立法會主席梁君彥今日在年結記者會上，形容本立法年度立法會的表現「積極有為」，議員以「敢做敢擔當」的精神履行立法會職務，令議會以務實高效方式議政論政。

梁君彥指，立法會今個會期一共完成了34次會議（共313小時）、32項政府法案及3項議員法案獲通過，當中多項有利民生，惠及社會，包括《2023年區議會（修訂）條例草案》，他期望立法會能與新一屆區議會緊密合作。

港府表明會在明年完成基本法23條立法，梁君彥認為，現時是好的時候進行立法，因社會有空間作理性討論，他亦不擔心屆時有示威者衝擊立法會。

被問到立法會秘書長招聘進度，梁君彥表示正積極進行中，不宜公開詳細情況。

前立法會議員黃元山的席位懸空近一年，梁君彥指缺少一位議員的影響不算很大。至於會否促政府盡快舉行議席補選，他則稱要由政府決定。

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記者：戴朗希