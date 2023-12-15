當教育理念滿天飛時，我們該何去何從？

在當今社會轉型的時期，教育理念的變革和創新不可避免地受到了大眾的關注，也成為了網路熱議的話題。面對鋪天蓋地、形形色色的所謂“專家”、“網紅教育達人”用各種誇張、甚至驚悚的新詞彙、新理念刷新大家的三觀時，我們該如何選擇，我們到底該相信誰？

現在網路上有一群自稱專家的人們，居於象牙塔之中，對於教育議題口若懸河，但卻與實際情況漸行漸遠。還有一些包裝成“教育達人”的網紅用短視頻的形式來對社會有著深刻影響的教育話題品頭論足，甚至經常拋出一些震碎三觀的驚悚理論，讓大家摸不著頭腦。

這樣的現象絕對是不靠譜的。這些網紅可能因其知名度和受眾基礎而被視為教育專家，但他們往往缺乏正確且深入的教育知識和經驗。但是我們沒有意識到危機。這麼複雜和影響深遠的教育話題，怎麼可以只是以銷售他們的服務而成為主流？他們只是一個每天忙於開短視頻的“演員”，卻成為教育的”權威和代言呢？這些網紅可能會以吸引人的包裝和簡化的內容來獲取大量追隨者。他們的教育理論往往缺乏深度和科學性，卻能輕易地影響和引導觀眾的思考。 然而，這種流行的教育觀點可能是片面的、不全面的，甚至是錯誤的。

這些專家和網紅們總是忽略了教育的多元性和多樣性。他們只相信自己的理論，將所有學生都套入同一個範本中。他們忽視了學生的個體差異和多樣化的學習風格。 他們只是堅持著自己的觀點，將學生視為客觀存在，而忽略了學生主體性的發展。

這些專家們總是忽視了教育的真正目的。他們追求的只是一個光鮮亮麗的教育外表，而忽略了學生的內心世界和價值觀的培養。他們只是追求升學率、考試成績和就業率，而忽略了學生的整體發展和人格塑造。

其實他們無論怎麼花心思製造無數的短視頻，最後都是在說“我是權威，你給錢給我，我教育你，指導你孩子叫你孩子與其他不買單的孩子有分別。 但是教育不只是花錢就保證效果的。其實背後比花錢更重要的是如何善用孩子寶貴的時間。

這些專家們應該反思自己的角色和責任。他們應該關注底層家庭的孩子，提供他們平等的教育機會。他們可以通過設立免費或低收費的學校，提供優質的教育資源，幫助這些孩子克服貧困和環境的限制，實現自己的教育夢想。

此外，政府和社會也應該加大對底層家庭的教育支援力度，提供更多的教育資源和補助金，確保每個孩子都能夠接受公平、優質的教育。教育公平不應該只是口號，而應該成為現實的一部分。

結束這種對有錢人家庭的偏袒，重視底層家庭的孩子的教育出路，才能實現教育的真正公平和進步。讓每個孩子都有平等的機會，發揮自己的潛力，實現自己的夢想，這才是一個公正和健康的教育體系應該追求的目標。

例如，一些網紅可能主張「不需要讀書，只要有態度和熱情就可以成功」。 這種觀點忽視了學習知識和技能的重要性，並且對孩子們的學習態度和努力程度不負責任。這樣的觀點可能導致學生對學術的輕視，以及對專業知識和學習的不重視。

另一個例子是一些網紅主張教育只是一種束縛，孩子應該自由發展。 這種觀點忽視了教育的目的和價值，並將孩子的自由發展與教育對立起來。 然而，教育的目的是培養孩子的全面發展，幫助他們建立正確的價值觀和良好的行為準則。 孩子的自由發展應該在有限的框架內進行，以確保他們的成長和社會責任感。

這些網紅的觀點可能在表面上很吸引人，但卻缺乏深度和專業性。 他們的影響力可能會導致觀眾對教育的理解出現偏差，並對孩子們的成長產生負面影響。

因此，我們應該警惕這種現象，並將教育的權威性和專業性放在第一位。 我們應該尋找真正有教育專業知識和經驗的人來指導我們的教育觀念和實踐。 同時，我們應該培養孩子們對於教育的批判思考能力，讓他們能夠辨別真假、正確和錯誤的教育觀點，以確保他們的學習和成長能夠走上正確的軌道。

現在網紅們談論的教育往往帶有商業目的，他們的目標是吸引眼球以達到銷售的目的，而不是全面理解、深入研究、客觀分析和收集精准資料來引導開放性的討論。 他們以吸引人的標題和內容來吸引觀眾，並且通常忽略了教育的複雜性和多元性。

特別是在海外留學和藤校申請方面，這些網紅常常代表特定的機構或公司，他們的目標是一次性從家長那裡收取高額費用（從幾十萬到幾百萬不等），並使用恐懼行銷手法來推銷他們的服務。他們以威脅的方式向家長灌輸焦慮和擔憂，並承諾能夠幫助他們的孩子進入著名的大學，但實際上卻無法提供保證。

這種商業化的教育觀念將教育變成了一種商品，並且忽視了教育的真正目的和價值。他們將學生的未來和家庭的期望利用起來，捧著高昂的價錢來講授他們的所謂「成功秘訣」，而這些秘訣往往只是短期的技巧和策略，而非真正的學習和成長。

因此，我們應該保持警惕並對這種商業化的教育觀點保持批判性思考。 我們應該尋找那些真正關心孩子發展和提供客觀、專業建議的教育專家。 此外，我們應該鼓勵孩子和家長自主地尋找多元的資訊來做出明智的教育選擇，並不要輕易相信那些只追求商業利益的網紅或機構。教育是一個長期的投資，需要深思熟慮和慎重的選擇，而不是被商業行為所左右。

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索！中國的教育改革必將伴隨中國的經濟轉型和騰飛而找到一條正確的道路，把中國孩子的“創動力”真正激發出來。在這個過程中，我們的家長要沉著冷靜，理性分析，結合孩子自身的特點，以一個長週期來判斷和選擇真正適合孩子的教育賽道，讓孩子在個性化的賽道發揮所長，綻放人生的光彩！

（特約）