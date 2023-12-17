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最後時光｜愛情長跑10年　暖男安寧病房娶癌末女友　伴度「餘生」：給你歸宿

醫健人物 16:35 2023/12/17

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

步入人生最後階段，身邊有愛人的陪伴已是最好的支持。台灣一對夫婦近日在醫院安寧病房結婚，罹患末期食道癌的妻子與丈夫結束10年愛情長跑，終給予對方一個名分，亦是兩人之間最美好的結局。

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活得健康啲
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台灣花蓮基督教門諾會醫院在本月5日在網上分享動容的求婚故事，63歲李女士與相戀10年的男友陳先生在醫院的安寧病房結婚。兩人在10年前因工作相識後相戀，一直為生活努力拼搏工作，且早已認定大家為終身伴侶，但始終沒有正式登記結婚。

3年抗癌 男友不離不棄

直到3年前，李女士身體出現異樣就醫，結果確診食道癌。在男友陪伴下努力抗癌3年後，她近日被醫生診斷其癌症已經步入末期，被安排住進安寧病房過餘下的日子。李女士得悉病況後仍保持心境平靜，想起小時候與父母上教會的回憶，決定在婚禮前夕受洗成為基督徒。陳先生得悉消息後亦同時決定隔天在醫院病房與女友結婚，實現未了心願。

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安寧病房成婚 兌現承諾

結婚當天，李女士化上淡妝，穿上紅色毛衣，陳先生戴上寫著「新郎」的襟花；兩人在醫護人員和證婚人見證下，完成簡單但意義深重的婚禮。兩人甜蜜拿著「我們結婚了」的造型紙牌與花束合照，陳氏夫婦更大方比出愛心手勢「放閃」。

陳先生感恩妻子在他陷進人生低谷時不離不棄，指她性格樂觀正面，做事小心謹慎又貼心，即使生命餘下的時間不多，但「我不能讓她孤孤單單的走」，承諾會用最好的陪伴，好好愛她直到生命的終結，

「不只是給她一個歸宿，更是一份愛的承諾！」

對於在人生最後階段榮升為陳太，李女士感受到被愛，且感恩丈夫在這10年來的愛護和照顧，願意與她一起共度所剩不多的「餘生」，

「謝謝先生這麼用心的愛著我，不離不棄一路的照顧。」

醫生︰熱燙食物增食道癌風險

據本港醫管局資料顯示，男性比女性患食道癌機會較高，香港每年約400宗食道癌新症中，約有300宗為男性，2020年更有261宗食道癌男性死個案，位列男性癌症殺手第7名，此外長者患上此病比率也較高。食道癌可發生於食道的任何部位，如頸部（上部）、胸部（中部）以及食道與胃部的連接位（下部），而因應細胞的種類可細分為鱗狀上皮癌、腺癌等。

食道癌的成因至今並未有定論，本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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早期6大徵狀+較後期2大徵狀

至於食道癌症狀，醫管局指大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食體重會下降，導致營養不良；當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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責任編輯：羅嘉欣

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