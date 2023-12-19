BB改名︱家長想幫仔女改英文名好聽不老土　專家揭2023年最受歡迎名字排行榜

▲ 專家最新公佈2023年最受歡迎名字。

【改名/改英文名/BB改名】小孩出生，父母除了忙著照顧之外，還要煩惱為他們改甚麼名字。正所謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，很多父母都會絞盡腦汁，為孩子改一個好聽的中英文名字。近日，有家長在社交平台表示無法幫女兒想一個好聽的英文名，逐向網民求助，有甚麼不老土又好聽的英文名。

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該名家長在Facebook群組「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」發文表示女兒今年已經2歲，下年將會就讀K1幼兒班，但想不到要為女兒改甚麼英文名。她又指想跟從姐姐用E字作為開頭的英文名字，同時又擔心不想使用過於老土的名字，因此向網民詢問意見，要幫女兒改甚麼英文名才好。

帖文一出，引來了過百名網民留言。「Elsa」、「Edith」和「Evelyn」都是大多網民推薦的名字。有人建議名字不用太特別，容易比人針對或記得，太普通又容易與人撞名，最好與孩子的性格改名。不過亦有人認為，名字最好留給孩子自行決定。

英國最受歡迎嬰孩英文名字

近日，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）的專家公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒英文名字，其中「Muhammad」更是蟬聯男孩名第一名，而「Olivia」則重奪女孩名榜首。各位家長如果煩惱不知要為子女改甚麼英文名字，不妨參考下今年度最受歡迎的英文名字。

「嬰兒中心」表示電影、電視、音樂和王室都對名字的人氣有影響，如使用人氣歌手Taylor這個的名字的人多了一倍，而她的歌曲《Willow》亦使Willow名字的排名逐漸攀升。

另外，以魔法或女巫作為主題的名字亦相當獲得父母青睞，如「Luna」、「Sage」、「Lyra」。不過，傳統王室名字的受歡迎程度卻稍有下降，如「Charles」、「William」、「Harry」。

前10個最受歡迎的男嬰與女嬰名字

排名 男名 女名 1. Muhammad Olivia 2. Noah Amelia 3. Theo Isla 4. Leo Lily 5. Oliver Ava 6. Arthur Freya 7. George Ivy 8. Luca Sophia 9. Freddie Grace 10. Jack Willow

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責任編輯：王明芳