BB改名︱家長想幫仔女改英文名好聽不老土 專家揭2023年最受歡迎名字排行榜
【改名/改英文名/BB改名】小孩出生，父母除了忙著照顧之外，還要煩惱為他們改甚麼名字。正所謂「不怕生壞命，最怕改壞名」，很多父母都會絞盡腦汁，為孩子改一個好聽的中英文名字。近日，有家長在社交平台表示無法幫女兒想一個好聽的英文名，逐向網民求助，有甚麼不老土又好聽的英文名。
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該名家長在Facebook群組「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」發文表示女兒今年已經2歲，下年將會就讀K1幼兒班，但想不到要為女兒改甚麼英文名。她又指想跟從姐姐用E字作為開頭的英文名字，同時又擔心不想使用過於老土的名字，因此向網民詢問意見，要幫女兒改甚麼英文名才好。
帖文一出，引來了過百名網民留言。「Elsa」、「Edith」和「Evelyn」都是大多網民推薦的名字。有人建議名字不用太特別，容易比人針對或記得，太普通又容易與人撞名，最好與孩子的性格改名。不過亦有人認為，名字最好留給孩子自行決定。
英國最受歡迎嬰孩英文名字
近日，英國「嬰兒中心」（BabyCentre）的專家公布了2023年英國最受歡迎的嬰兒英文名字，其中「Muhammad」更是蟬聯男孩名第一名，而「Olivia」則重奪女孩名榜首。各位家長如果煩惱不知要為子女改甚麼英文名字，不妨參考下今年度最受歡迎的英文名字。
「嬰兒中心」表示電影、電視、音樂和王室都對名字的人氣有影響，如使用人氣歌手Taylor這個的名字的人多了一倍，而她的歌曲《Willow》亦使Willow名字的排名逐漸攀升。
另外，以魔法或女巫作為主題的名字亦相當獲得父母青睞，如「Luna」、「Sage」、「Lyra」。不過，傳統王室名字的受歡迎程度卻稍有下降，如「Charles」、「William」、「Harry」。
前10個最受歡迎的男嬰與女嬰名字
|排名
|男名
|女名
|1.
|Muhammad
|Olivia
|2.
|Noah
|Amelia
|3.
|Theo
|Isla
|4.
|Leo
|Lily
|5.
|Oliver
|Ava
|6.
|Arthur
|Freya
|7.
|George
|Ivy
|8.
|Luca
|Sophia
|9.
|Freddie
|Grace
|10.
|Jack
|Willow
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責任編輯：王明芳