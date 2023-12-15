TWINS演唱會今早開賣加開4場騷　不到1小時全部門票售罄

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會加開門票不到1小時全售罄。

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，今早開賣加開的4場，不到1小時，全部售罄。

如此好成績，Twins兩人也十分開心，「阿嬌」鍾欣潼知道消息後表示：「嘩！好開心 ，我會更努力做好演唱會。依家慢慢瘦緊，我唔想急速減，免得反彈快，哈哈。」至於「阿sa」蔡卓妍第一反應就是：「吓？係咪真架？咁快？當然係開心啦！」

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會

阿sa阿嬌感興奮

可是因為仍然有fans買不到問到演唱會，因此問會否再加場，阿sa稱：「嘩，真係唔知，睇公司啦，都唔知重有冇期呢？（咁如果真係有期可以加呢？）其實我唔抗拒，經過呢幾年世界咁多變化，有時我會諗，做到就做啦，能夠同一班歌迷一齊係紅館相聚，係好難得，冇人知世界會變成點，日後係咪重可以開演唱會呢？歌迷大個咗，我都大個晒…哈哈，之後嘅人生又會係點？會唔會突然間生BB，又或者有家庭，又或者個世界又唔知變成點啦…咁到時又未必可以開演唱會啦，所以依家做每一件事，我都係抱住可能係最後的諗法去做，咁個人又投入啲 ，又更份外珍惜啲 。」

演唱會頭場是阿嬌生日，不少歌迷想同阿嬌慶祝，阿嬌回應：「多謝晒，我諗大家到時先算啦，入唔到場就唔好買蛋糕俾我，因為依家感冒菌嚴重，我地要做十幾場都要好小心保護自己，後台影相我地都停咗，唔影住，做晒咁多場先，希望減低傳染，咪做做下病左就麻煩啦嘛。所以歌迷留言祝福我就夠啦，唔好破費，唔好買咁多蛋糕，食唔到呀，要keep靚靚，等完騷之後先可以大吃大喝啦。」

▲ 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會

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