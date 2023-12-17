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美容速報丨 Dries Van Noten正式登陸香港　一文盡睇10款全新香水

休閒消費 11:02 2023/12/17

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

一口氣推出10種不同味道的香水，當中4款為男裝，又有些走中性味道，有心人一定要親到專門店嗅一嗅這「新香」。

比利時時裝品牌Dries Van Noten（DVN），曾經被譽為是世上最後的一位獨立而又有成功的時裝設計師，但這個宿命於2018年被打破，品牌被西班牙集團Puig收購，而該集團正是以生產美粧用品見稱。

事隔4年，集團一口氣為品牌推出多款美粧用品於巴黎面世，正式登陸香港。

一口氣推出10種不同味道的香水，當中4款為男裝，又有些走中性味道，有心人一定要親到專門店嗅一嗅這「新香」。

身為時裝界六君子（Antwerp Six）之一的Dries Van Noten，早年以擅長民族風的設計見稱，直到今天雖然民族風不再，但服裝上的用色和善用花卉圖案，仍然在時裝界只此一家。

近年，時裝界被大集團的品牌壟斷，就連以往憑着專注於設計服裝（甚少推出手袋配飾）亦險告在市場上失手，於是2018年被西班牙集團所收購，大家雖感意外，但仍為他尋覓得一頭好人家而高興。

唇膏有4個可重複利用的外殼選擇，它使用了可重用的Zamak合金製造，頂部和底端均採用了以時裝展面料為靈感的衝撞感印花。此外，有15款緞面質地唇膏，10款啞光質地唇膏、5款潤澤質地唇膏和一款透明唇膏，以玫瑰果油為主的護理配方來滋養雙唇。 （各 $330）

雖為Puig集團收購，DVN在過往的訪問中亦說有百份百的設計自主權，同時因為集團以生產美粧產品而著名，例如市場上大賣的Jean Paul Gaultier香水就是出自該集團，於是在可見的將來DVN推出美粧產品是必然的事，但估不到的是大家一等就等了4年﹗

DVN說：「香水和美容產品在被收購的一刻就已經立即展開計劃，不過，我不希望趕急地推出，我不想急不及待告訴大家這就是屬於DVN的氣味。」所以事隔4年才將整個美粧系列推出市場。

唇膏有4個可重複利用的外殼選擇，它使用了可重用的Zamak合金製造，頂部和底端均採用了以時裝展面料為靈感的衝撞感印花。此外，有15款緞面質地唇膏，10款啞光質地唇膏、5款潤澤質地唇膏和一款透明唇膏，以玫瑰果油為主的護理配方來滋養雙唇。 （各 $330）

環保為首

作為美粧頭炮，DVN為大家帶來10款不同味道的香水，當中有4款屬男生的味道，此外，還少不得潤手霜、唇膏、唇擦、化粧鏡、梳子和兩款不同味道的空氣清新噴霧等。

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說到包裝方面，今天當然離不開環保這兩字，樽身秉承品牌的色彩和圖案美學之餘，更主打環保原材料和保護手工藝，例如香水瓶和唇膏盒的迴圈可重複使用，均具收藏價值，包裝上的玻璃、鋁和木材等是來自可持續森林的PEFC認證木材。

成分方面，香精採用85%以上的天然成分，化粧品富含天然玫瑰果油等。整個系列如花團錦簇非常絢麗，加上有別於現在市面流行的簡約得可有可無的香水樽身，好此道又或是DVN的忠粉絕對不會感到失望。

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作者：何偉雄

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