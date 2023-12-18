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紓緩痛楚｜五十肩、網球肘劇痛難忍　拆解7大保健貼士　煲4款湯水紓緩慢性痛症

都市病 11:05 2023/12/18

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慢性痛症的一般定義為持續3個月或以上的痛楚。都市人離不開下列幾種慢性骨關節痛症：頸椎及肩膊疼痛、肩關節周圍炎（五十肩）、網球肘、腰背痛、坐骨神經痛、手或膝關節疼痛等諸症。長期痛症影響患者的日常生活及工作，可能引致焦慮症及抑鬱病，令生活質量下降。

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一、常見慢性疼痛的根源可分以下幾點：

（1） 慢性勞損

人的骨關節就像機器一樣，長期的磨損會使關節內的部件受到損傷.其中最容易受到損害的就是關節軟骨.軟骨過度磨損后，軟骨細胞減少，軟骨變薄，彈性下降，直至軟骨破碎，磨損還可使關節突和關節骨緣長出一些骨刺，從而引發一系列的不適症狀.由於磨損和負重易造成關節的退行性變化，所以運動員和重体力勞動者患骨性關節炎者較多.常年從事辦公室工作，不愛活動和有不良姿勢的人，也容易發生骨性關節炎.由此可見過度勞累和不愛活動都是本病的誘發因素.

（2）退行性的變化

當我們年齡逐漸增長，人體各部份的生理機能也隨著而退化。人到三十岁時身体各組織器官已經完全發育成熟，三十岁以后便開始老化，老化也就是退行性變化.不過在青壯年時期身体內的輕微退行性變化是不會被察覺到.但隨着日月的流逝，身体的退行性變化日益加重，老化到一定程度時，就會感到体力和精力不濟。

（3）肥胖

肥胖者由於体重過重，增加骨關節的負荷，從而加重了骨關節的勞損，進而促進軟骨細胞萎縮和關節內骨刺增生，加速了關節的老化.人体發胖後，不愛活動，就愈加重了骨關節的老化.

（4）動脈硬化

動脈硬化是导致全身衰老的一個重要因素，骨關節也不例外.動脈硬化后，首先是心脏和大腦供血不足，同時也會使全身其他組织器官供血減少，進入關節滑膜的血液減少，營養物質也相應減少，進而出現滑膜液分泌下降，關節軟骨等的老化問題就明顯加快.

不良生活習慣

生活方式不合理与痛症的發病有着密切的關係：愛靜不愛動的人，日常生活中不愛運動的人;長期從事固定姿勢工作的人，如文員會計打字員等;身体肥胖者，愛吃肥肉，少吃蔬菜水果，以及食量過大者;坐姿和站姿不當者.

二、中醫對痛症的機理的認識

中醫認為疼痛是經絡氣血不和而成。“不通則痛，不榮則痛”。其病因包括：

• 感受外邪，阻閉經絡（要區分風、寒、濕、火等）

• 因臟腑功能失調，氣血運行不暢，氣滯血瘀

• 臟腑功能失調，氣血不足，絡脈空虛，筋脈失養

• 跌打損傷，損傷脈絡，氣滯血瘀

三、中醫治療原則

以中醫學的角度來說，治療原則包括：

• 解表散寒祛濕

• 運行氣血，通調經脈

• 疏通經絡，活血止痛

• 調節陰陽，補虛瀉實

治療痛症除中葯內服外敷及針灸外，患者還可接受其他手法治療，如推拿、刮痧等，以達致治療疼痛之目的。

四、常見痛症的針推治療：

頸椎疼痛：頸椎疼痛是因我們的躺臥姿勢不良或長時間低頭苦幹，令頭頸處於過度伸張或屈收狀態，導致頸部肌肉痙攣，引致疼痛，影響活動能力。患者的頸部也避免受涼，並應選擇合適的枕頭，不要太高或太硬。針灸推拿一般取督脈、太陽經及少陽經的穴位為主，如大椎、風池、肩井等...

肩周炎：肩周炎病發原因主要由於肩關節周圍的軟組織發生病變，肩部肌腱及韌帶經常受上肢重力和肩關節活動牽拉而容易勞損，引致韌帶、關節囊或肌腱出現充血、水腫、滲出和增厚等炎性病痛。如得不到適當及有效的治療，患處漸漸會出現黏連和鈣化，減低活動能力及受到限制，甚至促成黏連，長期固定位置，令肩關節的活動功能完全消失。針灸推拿多取用太陽經、少陽經及陽明經的穴位為主，如肩髃、肩貞、天宗、曲池等...

網球肘：網球肘大部份病因是經常拿太重及太多物品，引致肌腱和關節滑膜受外傷，出現部份撕裂、局部充血及腫脹，隨後纖維組織增生及黏連等改變。針灸推拿多取用少陽經及陽明經的穴位為主，如肘髎、手三裡、天井等...

腰背痛：腰背痛也是香港人的常見痛症，不少人因工作關係，長時間姿勢不良或彎腰，令腰背肌處於緊張收縮或牽張狀態，日子長了會出現痙攣、腫脹、缺水、黏連和腰背肌疲勞性損傷，產生疼痛。針灸推拿多取用督脈及太陽經的穴位為主，如腰陽關、腎俞、大腸俞、委中等...

五、預防保健措施

（1）避免過度勞累：

避免長時間保持同一姿勢或重複同一動作，如打電腦、上網、打牌、麻雀等，同一姿勢持續30～50分鐘後，要做2～3分鐘的頭部和腰部放鬆運動，避免肌肉高度緊張

（2）糾正不良姿勢：

合理應用枕頭，避免高枕。不宜睡過軟的床，要睡硬板床。在睡覺時仰臥位並在腰部墊一個4～5厘米的毛巾；不宜半臥位元看書或電視。不宜搬取重物，搬取物品時先雙膝屈曲下蹲，然後再搬取物品，否則容易損傷腰部，避免在腰椎側彎或扭轉時突然用力，必要時白天要用腰圍保護，在家時可用熱敷。

（3）避免感受風寒濕邪：

  • 1、生活起居，工作環境要乾燥溫暖。
  • 2、淋雨後要及時更換衣服。　  
  • 3、劇烈活動和出汗後不要立即沖冷水澡。
  • 4、冬季的睡床要保證溫暖，可使用電熱毯。
  • 5、夏季時空調不宜開過冷，電風扇不要對著頸部、肩部、腰部吹。

（4）飲食方面的調節：

控制飲食，減輕体重對本病有較好的的輔助治療作用.均衡飲食不僅對預防骨關節病有良好效果，而且對身体的全面保健有重要意義，應做到飲食要多樣，饑飽要適當，油脂要適量，粗細要搭配，食鹽要限量，甜食要少吃，飲酒要節制，三餐要合理.還要特別注意限制糖類動物脂肪胆固醇食鹽的攝入，注意補充優質蛋白質和鈣類等.避免吃過冷食物，多喝牛奶、豆漿、乳酪以補充鈣質，蛋類、蔬菜、水果等也可多吃點.維他命B1、B12、C有助損傷的脊髓和神經根得到恢復；戒煙及少喝酒也是很有必要的。

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（5）中醫外治法

1.艾紅洗劑（寒性痛症）

材料：透骨草，艾葉，紅花，千年健，花椒

用法：煎水薰洗，每日1-2次.

2.桑健洗劑（熱性痛症）

材料：透骨草，桑枝，秦艽，防風，千年健

用法：煎水薰洗，每日1-2次 

（6）身體鍛煉應堅持：

為了防止疼痛，我們應該多做運動。尤其是工作過量的人，在工作期間做少量運動，伸展一下手腳和轉動頸部，把就快收緊的肌肉舒緩。患了痛症之后，要注意休息和鍛煉，休息是十分必要的，通過休息可使病變組織得以恢复，使疼痛得到緩解.但是不能長期被動的休息，當症狀得到控制之后，則應進行適當的運動， 多運動使關節靈活，肌肉結實有力，從而防止疼痛的复發.運動的方式要合理，如散步打太極拳做健身操等，不宜做負重鍛煉和上下樓梯的鍛煉.

 （7）保持心情舒暢：

臨床觀察發現，有一些病人是由於精神受刺激，過度悲傷，心情壓抑等因素而誘發此類疾病，而一旦患上這些疾病后，情緒的波動又往往能使病情加重，中醫認為，七情（喜怒哀思悲恐驚）能影响脏腑的正常功能，主要是影响內脏的氣机，使氣机升降失調，氣血功能紊亂，抗病力下降，易受外邪侵襲而發病。

*以上資料只供參考，如有疑問，請向註冊中醫師查詢。

 

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責任編輯：羅嘉欣

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