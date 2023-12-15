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【DSE】文憑試試場撤防疫措施　考生須預先下載簽到app

社會 17:11 2023/12/15

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DSE中文科筆試，2024年4月11日舉行。（資料圖片）

DSE明年4月11日開考中文科筆試，考評局今（15日）表示，試場不再實施防疫措施。

隨著社會「復常」，考生可選擇考試期間戴外科口罩，以及自備酒精搓手液使用。

DSE簽到模式有變

明年DSE所有一般試場，將採用PESS2系統，供考生報到用。考生須使用手機app「報到易 Check-in Smart (HKDSE)」自行簽到。

監考員點名時，透過專用流動裝置（例如iPad）顯示考生報名時提供的相片，進行身分核實。為配合PESS2，一般試場應考的考生須留意：

  • 前往試場前預早下載、安裝「報到易」手機應用程式
  • 考試當日進入試場後，考生需於「檢查個人物品」宣布完畢前，以手機完成自行簽到
  • 簽到後，應按指示關掉手機，包括響鬧及自動重啟功能
  • 手機放於座椅下當眼處，監考員可清楚看見

英文科聆聽考試時，如到特別室應考，須於考試完結後透過「報到易」內的「特別室報告書」，確認進入特別室的時間及前往應考原因，方可離開試場。

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記者：吳卓峰

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