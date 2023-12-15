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【夜繽紛】廟街夜市今晚開鑼主打各地特色小食　旅發局：氛圍好消費經濟自然來

社會 19:13 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

廟街夜市開鑼。(林宇翔攝)

廟街夜市今（15日）起推出，設有22個美食攤位及10個流動美食攤檔，售賣煎釀三寶、碗仔翅、牛雜、砵仔糕及糯米糍等地道及懷舊小食，亦有土耳其咖啡；巴基斯坦、尼泊爾小食，及煎蠔仔餅等風味小食，每日下午2時至晚上11是開放，區內也設有11個具廟街和老香港特色的霓虹燈打卡裝置。總幹事程鼎一指，相信是次廟街推廣活動可以帶動廟街甚至區內的人流，但無訂下目標，強調非單純為推動消費，而是希望「激活」廟街氛圍。

旅發局今日起推出為期半年的廟街推廣活動，其中在佐敦街牌坊位置，新增22個美食攤位及近10個懷舊小食流動攤檔，雲集廟街及其周邊地區的美食，包括煎釀三寶、碗仔翅、牛雜、魚蛋燒賣、果欄果汁、龍鬚糖、飛機欖、糖蔥餅等地道懷舊小食，及漢堡包、胡椒餅，生煎包、蔥油餅及燒烤串等。美食檔每日下午2時至晚上11時開放，而檔主有7成本身在廟街經營，其餘3成店鋪也設在油尖旺區。

旅發局也邀請本地建築師蕭國健源廟街多個地點設置11個具有老香港及廟街元素的發光打卡裝置，包括發財字樣、「蝠鼠吊金錢」圖案、小烏、魚蛋、涼茶舖葫蘆及辣蟹等。區內不同位置將出現特色投影，包括燈籠、小烏等，不少訪客會遊覽的廟街天后廟，投影就特設「福」宇，寓意為大家送上祝福。另外，榕樹頭天后廟為配合活動，也會逢星期六會延長開放時間，由下午5時延至晚上10時。

程鼎一指，並沒有訂人流目標，但相信人流會增加，強調活動不止針對旅客，希望本地市民也會喜歡，就如其大學時每月都會到廟街，有外國友人到來也會帶他們到廟街一樣，冀市民可看到廟街以新方式展現。他又指旅發局非只為推動消費，而是先嘗試做好氛圍，相信氛圍好，消費及經濟也自然有來。旅發局會先「執靚個場」，起帶頭作用，也冀若人流增多，商戶可以有改變，如入新貨等，強調要大家一同努力。

程鼎一也稱，半年後願意繼續提供支持，但要先視乎成效，估計商販是否有動力繼續。

售賣台灣小食的李先生稱，對生意感樂觀，因往日廟街相對較靜，今晚氣氛不錯，但認為最重要是可以令到廟街活化及興旺，又認為若節日能夠延長開放時間至凌晨會更理想。

檔主陳先生指，就夜市投資約5萬元，有信心回本，形容首日氣氛不錯，人流較平時多，相信夜市能夠刺激油尖旺區，希望吸引更多遊客，亦冀聖誕及新年可以帶動更多人流。

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記者：黃小冰

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