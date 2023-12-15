香港迪士尼為各地願望童實現夢想　於「魔雪奇緣世界」舉辦夏雪節願望慶典

為全力支持願望成真基金（下稱：基金），香港迪士尼樂園度假區（下稱：香港迪士尼）聯同基金在全新園區「魔雪奇緣世界」，邀請11位來自世界各地、一直與頑疾搏鬥的願望童及其家人，約130位來自香港、新加坡、菲律賓及台灣當地願望成真基金分會的賓客抵港蒞臨「魔雪奇緣世界」，一同參與「夏雪節願望慶典」。期望為願望童實現夢想，為他們帶來奇妙的阿德爾王國體驗，打造圓夢之旅。

將奇妙魔法散播全港

只要有願望，就能帶來無限的力量與希望！香港迪士尼一向致力締造充滿奇幻夢想的歡樂世界，在慈善上也不遺餘力。迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳表示：

在迪士尼，成就夢想是我們最重要的工作之一。而事實上，迪士尼是全球為『願望成真基金』實現最多願望的支持單位。香港迪士尼自2005年開幕後一直參與這項善舉，將奇妙魔法散播到本地社區以至更遠的地方。

▲ 迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳

血友病童參觀後臺 向幻想工程師之夢進發

今次活動啟發自一位願望童的夢想——和參與創造「魔雪奇緣世界」的幻想工程師會面。

不少的樂園遊客也許只着眼於看到的事物，但我卻對背後的創作原理深感興趣。

來自新加坡的Dominic，他在出生一周後被診斷為血友病患者。即使要接受終生治療，但亦無減他追求數理、科學、工程及太空知識的熱忱。疫情期間在家收看Disney+頻道紀錄片《迪士尼幻想工程之旅》(The Imagineering Story)時，看到幻想工程師的無限創意，以及用於迪士尼樂園及遊樂設施的創新技術，Dominic從此深受啟發。

▲ 血友病患者Dominic深受Disney+頻道紀錄片《迪士尼幻想工程之旅》(The Imagineering Story)的啟發，立志成為幻想工程師。

Dominic表示：

幻想工程師的工作結合機械人技術、建築、工程和其他範疇，通過無數的測試和實驗，才能將幻想化為現實。我非常興奮能夠與他們見面，了解更多他們的工作。

香港華特‧迪士尼幻想工程創意發展總監潘素齡（Jo Phoa）以及遊樂設施控制系統首席工程師陳海裕（Angus Chan）深受Dominic對知識的渴求及對幻想工程的熱情打動，帶領Dominic體驗全新遊樂設施「魔雪奇幻之旅」，了解當中採用最先進的發聲機械人 （Audio-Animatronics）技術。

此外，Dominic還走入「鐵甲奇俠飛行之旅」的設施後臺，親眼參觀首個迪士尼樂園配置的全電能驅動動感模擬系統。這次也是Dominic首次到訪迪士尼樂園，他表示背後的技術與運作讓他眼界大開，以及與Jo和Angus的交流讓他更堅持自己探索科學的熱誠，也立志成為幻想工程師。

▲ 首次到訪迪士尼樂園的Dominic，設施後臺的技術與運作讓他眼界大開。

與愛莎女王見面 病童暫忘痛苦

在今年6月確診髓母細胞瘤的4歲願望童林心玥（Ali），進行了第一階段的化療。她最欣賞《魔雪奇緣》的主角愛莎女王的勇氣和愛心，希望到香港迪士尼與她見面。Ali總是勇敢地以樂觀的性格和笑容面對頑疾，她的家人表示在香港迪士尼能讓她暫別病痛之苦，為她帶來希望。Ali在園中更獲得了愛莎的親筆簽名，圓滿了她的迪士尼奇妙體驗。

▲ 確診髓母細胞瘤的4歲願望童林心玥Ali總是勇敢地以樂觀的性格和笑容面對頑疾。

為願望成真基金 出錢又出力

為慶祝「魔雪奇緣世界」開幕及願望成真基金25周年，由即日起至2024年1月10日，於阿德爾王國「滴答精品店」內的每筆交易，香港迪士尼將捐出港幣10元予基金，連同先前進行的「朱古力願望蛋糕」慈善義賣活動中所得收益，捐出合共60萬港元，支持基金發展。

40多年來，迪士尼和願望成真基金一直向願望童傳遞希望和快樂，已經共同在全球各地實現了超過150,000個願望。願望童面對未來積極樂觀的態度，為香港迪士尼的演藝人員帶來啓發，鼓勵度假區繼續為社區與到訪賓客帶來奇幻魔法體驗。香港迪士尼會繼續與基金合作，幫助願望童及其家人實現夢想，創造更多寶貴回憶。