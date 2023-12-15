照顧者辛酸︱全職媽媽獨力湊4孩求助無援　受嚴重抑鬱所困屢次萌輕生念頭

▲ 全職媽媽獨力湊4孩求助無援，受嚴重抑鬱所困，屢次萌輕生念頭。

照顧SEN孩子不易，家長辛酸旁人未必能明。港媽樂怡育有4名孩子，排行第3的兒子確診嚴重自閉症，最小的女兒僅3個多月大。由於照顧壓力過大，樂怡也確診嚴重抑鬱症，並屢次向社工、政府支援服務尋求協助，卻是孤立無援，情緒受困加上體力煎熬，猶如身陷「困獸鬥」中。

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樂怡是一名全職媽媽，育有4名年齡分別為9歲、7歲、4歲多及3個月大的孩子。目前4名子女都是由樂怡獨力撫養，身邊無家人支援，其中二仔初生不久，就確診「幽門狹窄」需動手術，並在住院期間染上呼吸道合胞病毒，曾有一段時間需要費力照顧。

三仔在3歲時確診嚴重自閉症，存在多方面問題，包括零語言能力，現時4歲9個月大仍隻字未講，也未戒尿片，同時有嚴重偏食問題，並有睡眠障礙，經常會在半夜扎醒、發脾氣暴哭，而更嚴重的是，他存在很大情緒問題，每日都會發脾氣，大喊大叫、打頭、撞牆，甚至撼頭落地，令樂怡在照顧上身心俱疲。

樂怡本身有抑鬱病史，有接受精神科覆診，並有服用抗抑鬱藥的需要。她曾致電「照顧者支援熱線」卻不獲受理，並不被定義為「有需要的照顧者」。而她亦曾嘗試過尋求社署社工、學校社工、地區社工的支援，但最終都是不得要領。

教養孩子有壓力，如果是嚴重SEN孩子，壓力更是百上加斤。樂怡不諱言，自己曾試過控制不到情緒，想自殺，甚至想與仔女一同輕生。數天前，二仔又把頭撼到iPad，並撼到屏幕也裂開，樂怡本身想安慰孩子，惟上前時情緒卻突然不受控，一度竟想捏住兒子，最終控制下來，才不致犯下大錯。

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她直言「作為阿媽好心酸」，又指自己試過一個月30日內，有26日都有輕生念頭。雖然三仔現時正在輪候寄宿學校，但回音卻是遙遙無期，她直言自己現時是「抖唔到氣」，又不禁問不知如何等待，感覺像是沒有出路：

我真係頂唔順，佢（三仔）係我身邊太危險。

由於三仔情緒不穩，在街頭失控情形時有發生，樂怡直言外出也很累，不時會有旁人看著自己。而三仔不懂用語言表達自己，經常會做出傷害性行為，令自己臉上及身上留瘀青，樂怡更試過被警察上前查問，懷疑她虐兒。但她就直言，自己未曾想過放棄孩子：

選擇留佢係身邊，我就唔會介意旁人眼光。好多事唔需要同人解釋，最緊要係我照顧他。

樂怡受訪時提到，相信有更多情況比自己差的家庭；也想讓人知道，有一小撮家長是很辛苦，她亦希望這些照顧者可在社會上受到重視：

深信好多人得唔到支援，幫唔到SEN照顧者。除咗老人家之外，好似我地SEN家長，都係好需要支援。

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責任編輯：陳昊淋