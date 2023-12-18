【特首述職】述職形式有別以往　港澳辦：有利更好落實中央對特區全面管制權

▲ 特首述職形式有別以往。（港台短片截圖）

港、澳行政長官今日（18日）在京述職，有別以往，今次特首是同時向國家主席和國務院總理述職。習近平坐在中間，李強則坐在李家超對面。

對此，國務院港澳辦發言人回應稱，調整後的述職安排，更充分體現了中央對行政長官述職及特區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央對特區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特區憲制秩序，符合國家憲法和基本法。

劉兆佳：總理陪同更突出主席和中共在港澳事務領導地位

全國港澳研究會顧問劉兆佳則說，按其理解，是特首述職制度的進一步規範化和優化。中央港澳辦的成立已經確立了港澳事務由中共中央領導的格局。國務院總理陪同國家主席主持特首述職活動更加突出習近平和中國共產黨在港澳事務上的領導地位。

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記者：林曉君