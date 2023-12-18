【公務員守則】楊何蓓茵：新版守則頒布後將加強宣傳　納入各級公務員培訓課程

▲ 公務員守則更新後政府將加強宣傳和培訓。（林宇翔攝）

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（18日）表示，更新版《公務員守則》正式頒布後，強有關方面的宣傳及培訓，例如在各政府辦公大樓舉行巡迴展覽，與部門首長舉行座談會，並把守則內容納入各級公務員的培訓課程當中，確保所有政府僱員均清楚了解更新守則的要求。

今日上午，立法會公務員及資助機構員工事務委員會討論更新版《公務員守則》，楊何蓓茵開場發言提及更新守則的兩大目標，包括讓讓公務員清楚理解《憲法》和《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎及秩序，以及在這個基礎下公務員的角色和責任。另一個則是要因應社會發展及回應市民期望，為公務員團隊訂定一套清晰的共同信念和操守準則，作為所有公務員在日常工作、決策和行為的重要指南。

會上再有議員關注，公務員工會如就加薪等問題發表與政府不同的意見，會否被視為違反守則。楊何蓓茵表示，只要工會表達方式合法，符合工會成立的性質，不會有問題，但她提醒工會領袖，如果公開發表工會事務以外的意見就要小心，因為好多人會將這些領袖的意見，視為是代表工會會員意見。

至於何謂組織阻礙政府施政的活動。楊何蓓茵形容，阻礙政府施政活動一般較極端，例如，一些會阻礙法定程序進行的行為，但她指一般理性、適度的表達，不會被視為阻礙施政。楊何蓓茵強調，若有公務員在網上呼籲他人採取行動，即使自己無「落手落腳」行出來參與，亦會視為一種行動。

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責任編輯：林曉君