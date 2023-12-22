【愛國者治港】一文看清夏寶龍對各界新要求 促配合港府完成基本法23條立法

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦圖片）

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會今在北京舉行，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍出席並致辭。夏寶龍就如何以實際行動詮釋愛國愛港、奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章進行深入闡述。

夏寶龍表示，香港第七屆區議會選舉順利舉行，標誌著香港新選舉制度全面付諸實施。現在，全面落實「愛國者治港」已經有了堅實制度保障， 要把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。

夏宝龙對香港各界提出要求：

特別行政區政府及管治團隊承擔著治理香港的主體責任，應以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象。他相信，特別行政區政府一定會敢於擔當、善作善成， 把有為政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，著力破解經濟社會深層次矛盾和問題 ，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

香港18萬公務員應當牢記誓言，為港履職、為民盡責，以實際工作成效來踐行愛國愛港。

立法會議員是管治團隊的重要組成部分，應與特別行政區政府良性互動，不斷提高參政議政水平，為香港良政善治更好發揮作用。

司法機關作為香港法治的守護者，一定會以嚴格公正司法之行動，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，把香港法治這塊「金字招牌」發揚光大。

政團社團是參與社會事務、守護香港的重要力量，應以全力支持行政長官和特區政府依法施政、凝聚各方力量共建香港的實際行動展現愛國愛港新氣象。在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益， 要服從國家、民族、香港的大利益。政團社團都應以香港和國家的整體利益為重，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，全力同反中亂港分子作鬥爭，全力動員各自的成員和所聯繫的界別群眾一起撐香港、建香港 。

區議會作為參與香港基層治理的重要組成部分，應以扎根基層、服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象。全新的區議會，要有一個全新的開始，香港需要一個真正為香港市民服務的區議會。 區議員作為特別行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特區政府和居民之間的橋梁紐帶作用，把精力放在服務居民上 ，把社區居民的大事小情放在心上，瞭解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，用點點滴滴的實際行動，來回報廣大居民的信任和支持。

香港工商界作為推動香港繁榮穩定的主力軍，應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。

每位居民都是香港這個美好家園的持份者、建設者、受益者，應以為香港發展出一份力、發一份光的實際行動展現愛國愛港新氣象。

廣大青年是香港的未來和希望，應以投身建設香港、逐夢打拼、書寫精彩人生的實際行動展現愛國愛港新氣象。

▲ （港澳辦圖片）

夏寶龍續指，各階層、各界別、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，全力支持行政長官和特別行政區政府敢做事、能做事、做成事，把施政藍圖變為生動現實。

要勠力同心破解發展難題，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全面對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」高質量發展等國家戰略，為香港的繁榮發展開拓新空間、增添新動能。

又要求大家在力所能及的情況下，應為增進民生福祉出一份力、作一份貢獻。特別是要為廣大青年創造更好的教育、工作、生活環境。

要堅定維護國家安全和香港社會穩定，進一步築牢安全穩定的屏障， 支持配合特別行政區政府完成香港基本法第23條本地立法，齊心協力把香港本地維護國家安全的這塊「短板」盡快補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展 。

要在愛國愛港旗幟下實現大團結大聯合，海納百川、善於團結協作，以愛國愛港力量的團結帶動香港全社會的大團結，以香港全社會的大團結形成強大合力，講好「一國兩制」成功實踐的故事，構建更加廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。

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責任編輯：林曉君