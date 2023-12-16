升中面試丨學生謊報課外活動盼獲「優勢」　升學專家：面試是交流不是演戲

▲ 升中面試曾有學生謊報課外洽動，升學專家分享3大面試心理攻略。

【升中派位/升中面試/面試貼士】大部份直資中學面試已經開始，根據以往慣例，官津學校的則於二月開始。筆者先後出席多個講座，向小六學生及家長分享升中資訊。考生要在面試脫穎而出，掌握面試技巧固然重要，但有良好的心態其實更為關鍵。

不要把面試官幻想成敵人

在陌生的校園，面對素未謀面的面試官，考生感到不自在，甚至表現較為緊張在所難免。然而，令考生壓力飆升的其實往往是對面試的錯誤想像，以及那個與事實相距甚遠，幻想中的面試官。

不少學生以為面試官的責任是「刁難」自己，會以各種難題令自己「啞口無言」。筆者每次出席講座，都會向學生和家長強調面試的本質是協助中學了解學生真實且最佳的一面。面試官和學生不是敵對關係，若學生先入為主，把面試官視為有意為難自己的人，往往變成難以跨越的心理障礙，不利自然發揮。所以，考生必須時常提醒自己面試官並非有意扳倒自己的「對手」，而是一個渴望與自己溝通的老師而已。

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面試不是演戲

除了對面試官的錯誤想像，一些學生也誤以為面試時要「投其所好」，裝出各種與自己真實一面完全不同的形象。有些考生甚至認為要謊稱喜愛自己從不參與的課外活動，令自己顯得有更多「優勢」或「特長」。

面試其實是一次讓面試官了解自己真實一面的溝通交流，而不是一次演出機會。筆者經常叮囑學生面試時不可說謊，也無須「演戲」。學生面試經驗少，本來已經份外緊張，容易影響表現。倘若其所言不實，甚至要對陌生人「裝模作樣」，隨時落得「腦袋一片空白」的下場。師長不妨多勉勵學生，每人都有自己的特質和個性，面試時表現最佳一面足矣。學生面試時句句實情，才不至於驚惶失措，慌不擇「言」。

面試時專注當下

一些學生面試時總是患得患失，心緒不靈，則是因為太在意面試官甚至其他同場考生的「想法」。「我這樣回答，考官會覺得不夠大方得體嗎？」「我剛才好像說錯了，其他人留意到嗎？」「剛才考官是不是皺眉了？是我說錯什麼了嗎？」以上這些心理劇場不停上演，試問如何能保持鎮定，好好聆聽提問，表達所想所知？

要在面試時一往無前，自信地回應考官提問，就要專注當下。考生越在意他人看法，就越發緊張。師長應多提醒考生面試時即使馬有失蹄，考官或其他在場人士都不會太在意，面試過後皆為歷史。考生莫把自己想成鎂光燈下的主角，反而應把面試視作與自己對話，並無旁人目光，專注當下即可。當考生的腦袋停止「猜測」面試官的反應，停止「預計」面試官的評價，考生便能集中精神，流暢地表達自己。

最後，筆者期望學生不要臨渴掘井，要在面試前一週或以上做好準備，參考以上建議，調適好心境，自然地向面試官表現自己最佳一面。面試過後，若表現失準，家長要鼓勵考生，拋開已成過去的得失，積極準備其他面試即可。

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撰文：鄧家豪 Gary Tang 御學軒集團創辦人及主席