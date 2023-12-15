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COLLAR成員李芯駖丨謝安琪向老公請教演戲之道　陳靜首次演電視劇

娛樂 17:25 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《法與情》

ViuTV原創劇《法與情》將於下周一（12月18日）首播，謝安琪（Kay）、陳靜（Da Da），以及COLLAR成員李芯駖早前齊集為劇集《法與情》開工，眾人現身監獄、醫院等場境拍攝。

在《法與情》飾演律師的Kay表示，與DaDa最多對手戲，不時要鬥咀：「因為要對咀，所以花好多時間對劇本，希望可以搞好啲節奏！其實呢部劇好多人都第一次合作，好似芯駖、珈其，我地現實中好似『筆友』好少見面，但網上成日支持對方，呢次終於合作啦！」

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《法與情》

Kay請教余安安獲益良多

而Kay拍攝前仲專程向余安安請教，坦言獲益良多：「今次最難係講人與人之間感情，內容好多細節不能出錯，但要保持情緒最辛苦，我同師傅（安安姐）都覺得有挑戰，依家開始要享受長對白。而返到屋企好虛心向老公（張繼聰）請教，即使唔討教佢都會好熱心參與，即使自己背對白，佢都會加把咀嘅。」
 
至於今次屬第一次參演電視劇的Da Da稱：「我覺得劇同電影最大分別係角色嘅變化，因為長度不同可以有創作空間！今次題材好好，帶出背後家庭嘅問題，成件事好立體、好感人！」

《法與情》

芯駖與前輩合作緊張

在《法與情》內，DaDa演單親媽媽，笑言首次與小演員有如此緊密的關係：「我年齡都可以有個女嘅，身邊都好多朋友有小朋友。而戲中我要成日喊，而拍攝呢部劇增長咗我嘅法律知識，起碼知道監獄原來係咁嘅樣，長知識嘅機會！」
 
而李芯駖坦言，與前輩合作感緊張，笑言被重量級演員震攝：「我第一次見到Kay其實好緊張，搞到我唔敢講嘢，點知佢經理人出聲嫌我地唔夠Friend，我先敢同佢傾計，其實我好鍾意Kay，佢好多歌我都識唱㗎。」

《法與情》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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