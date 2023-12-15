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【強姦繼女】53歲繼父涉兩度強姦繼女　控方指事主要求零用錢後遭繼父強姦

社會 17:28 2023/12/15

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案件於高等法院受審。（資料圖片）

53歲繼父於內地妻子及繼女來港後3個月，疑當時年約13至15歲的繼女要求給予100及200元零用錢時，藉口叫繼女「同我玩」，又稱「玩完就比你」，最終兩度強姦繼女，事件於2022年被駐校社工揭發。涉案繼父否認2項強姦罪、2項與未滿16歲女童非法性交罪，以及1項非禮罪，今（15日）於高等法院受審。

控方開案陳詞指，被告曾敲X的房門，稱「唔玩就無錢」，事主只好到被告房間，被告隨即性侵事主，其間事主曾稱「我不要這樣子」，被告事後給予300元零用錢。

現年53歲的被告否認2項強姦罪、2項與未滿16歲女童非法性交罪，以及1項非禮罪，被告涉於2019年10月26日至2022年2月28日期間某天，以及2021年3月1日至2022年3月30日期間某天，分別兩度強姦事主X，以及於2022年5月14日非禮X。所有控罪均發生於新界元朗某平房，X當時年約13至15歲。案件今開審。

控方開案陳詞指，被告為事主X的繼父，X案發時年約13至15歲，X與生母Y於2019年7月7日由被告申請來港居住，3人居於元朗一平房。

至2019年10月26日至2020年2月28日的某日，當時13歲的X需要100元購買文具，懂當時Y不在家，X只好向被告索取，被告則稱給100元予X，但要求X「同我玩」。至當晚8時，被告要求X到房間內並躺在床上，被告隨後嘗試與X性交，但X不願意。被告隨即要求X轉換位置，最終性侵X，事後給100元予X。

至於X印象最深的強姦事件則發生於2021年3月1日至2022年3月30日的某天，當時Y並不在家，當時15歲的X向被告索取300元來和同學外出玩耍，被告不願直接給予X金錢，稱「玩完就比你」。被告又於當晚敲X的房門，稱「唔玩就無錢」，X只好到被告房間，被告隨即性侵X，其間X曾稱「我不要這樣子」，被告則稱「再玩一下」。被告事後給予300元予X。

X於2022年5月14日在家中洗碗時，再遭被告從後以下體非禮。X於兩日後向學校社工披露性侵事件，社工最終報警處理，被告同日被警方拘捕。案件下周一（18日）續。

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記者：梁錦麟

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