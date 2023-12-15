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新手爸媽丨袁偉豪哼歌仔氹兒子睡覺　Ben唔識掃風搞到阿仔嘔奶

娛樂 17:51 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

袁偉豪「升呢」做新手爸爸。

上月剖腹分娩誕下兒子「袁咕碌」的張寶兒正在坐月，至於老公袁偉豪就中港兩邊走，身在內地拍劇的他日前回港會妻兒，更於小紅書上載影片分享湊B日常！

袁偉豪於帖文中寫道：「新手爸爸報導，乖乖，我會讓你睡得好」，從短片所見，袁偉豪抱著囝囝「袁咕碌」，聽到他哼著歌仔氹阿囝入睡，流露一臉慈父樣。

新手爸媽丨袁偉豪內地趕回港慶祝結婚周年　張寶兒：陪伴就是最好的慶祝

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新手爸媽丨袁偉豪張寶兒囝囝出世　晒一家三口照勁溫馨

忙湊B殘樣暴現

不過阿囝突然「扎醒」兼哭泣，之後更叫了幾聲，似在向爸爸「投訴」，嚇到袁偉豪趕忙說：「Sorry。」

或許袁偉豪不懂掃風，阿囝更突然嘔奶，搞到袁偉豪成個膊頭都是奶，鏡頭外的張寶兒即說：「恭喜晒，爸爸的証據」，連陪月姨姨也說:「哈哈，中獎啦。」不過袁偉豪笑得好開心。

網民們更留言說袁偉豪掃風手勢不正確，他隨即謙虛請教。

趕拍劇又要湊B的袁偉豪，難免流露出倦容，即使用了美顏鏡頭，其黑眼圈和大眼袋依然清𥇦可見，某網民留言：「一開始以為變老特效」，真是新手爸爸不易做。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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