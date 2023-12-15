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不孝子女︱大學生嫌棄爸爸揸的士買唔起樓　決心畢業後離開屋企惹網民鬧爆

育兒資訊 18:02 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

大學生嫌棄爸爸揸的士買唔起樓，決心畢業後離開屋企惹網民鬧爆。

父母勞碌大半生，只為將最好的給予子女。不過近日卻有大學生嫌棄父親的職業，「52歲了還在讓我們租房子」，發誓畢業後要離開屋企。帖文惹來網民一面倒負評，有人直言「有你這種子女真心可悲」。

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近日有台灣網民於Facebook群組「匿名公社」發文抱怨，指「一樣都是穿襯衫打領帶，為什麼別人的爸爸是坐辦公室的企業家」，反觀自己的爸爸，52歲還在開計程車，只能賺取微薄的收入維持生計，如今仍買不起房子。事主更揚言：

等我明年大學畢業一定要脫離這個家！

帖文一出隨即引起熱議，網民一面倒批評事主不孝，「有你這種子女真心可悲」、「開計程車怎麼了？你不是靠他開計程車把你養大的嗎？」、「養這種孩子，還不如自己去快活」、「如果不是為了你，你老爸不用過的那麼窩囊」。

亦有網民留言諷刺，「有本事你現在就搬出去啊」、「你自己能養活自己再說」、「沒有你，你爸媽早住上自己買的房子」。

點擊大圖看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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