不孝子｜42歲工程師父被裁員轉行賣傢俬　兒子嫌丟臉：看到不知要躲還是閃

▲ 兒子在網上發文抱怨，嫌棄42歲的父親被裁員，打算要到家具賣場應徵的決定，引來大批網友討論。(iStock圖片)

父親被裁員後被迫轉行，只為養活一家，卻換來兒子的不滿。有台灣男大生在網上討論區發文抱怨，42歲的父親因近日被裁員，計劃要到家具賣場應徵服務業的決定，男大生認為很丟臉，希望勸爸爸不要轉行，反惹大批網民反感。

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有台灣男大生在網上討論區Dcard發文，樓主以「老爸今年被竹科裁員，都42歲了還說要去新竹巨城宜得利當PT」為題，他表示，42歲任職工程師的父親今年被裁員，爸爸為了維持生計，打算去家具賣場做兼職售貨員，讓樓主感到無法接受。

樓主坦言父親從工程師變成售貨員，令他感到很丟臉，向網民查問有沒有賣傢俬的缺點，試圖讓爸爸知難而退，例如要久站無法休息、沒有前景等。

真的很丟臉，哪天跟同學去逛街，看到都不知道要躲還是要閃。

貼文一出，引來網友一面倒批評樓主不懂感恩，「42歲做服務業的確辛苦，但你最後那句話才令人反感，什麼閃躲的，你讀這種燒錢的私立學校，父母沒叫你休學賺錢養家就很好了，還讓你有機會跟朋友逛街……真不知道感恩」，同時亦有任職該職位的過來人分享自己的感受：「我爸做小吃攤的，供養我到大學畢業，然後甚至能出國讀書，我從來不會覺得丟臉，覺得他非常偉大」。

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責任編輯：王明芳