【打擊騙案】警破827宗案拘1,223人　瓦解本地犯罪集團騎劫WhatsApp帳戶

▲ 警方打擊騙案和科技罪案拘捕1,223人。(曾秋文攝)

警方一連18日展開代號「謀攻」行動，針對網絡罪案、詐騙及洗黑錢，偵破827宗案，包括騎劫Whatsapp帳戶假扮親友借錢，誘使外傭開戶收取犯罪得益，網上「筍工」及虛假投資應用程式等騙案，行動中共拘捕1223人，涉及款項高達21.8億元。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，本年1至10月警方接獲33923宗騙案，較去年同期22309宗上升超過五成，損失由去年同期37.6億元增至72.5億元，上升逾九成。在接獲的騙案中，網上騙案共23196宗，佔整體約七成，損失43.2億元。網購則7739宗，投資4045宗，釣魚3795宗，求職3100宗，盜用網上戶口盜用3078宗。有見及此，警方刑事總部統籌各大總區由上月27日至本月14展開行動，拘捕871男352女(13至87歲)，涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢，偵破827宗案，涉及款項21.8億元。行動中網罪科拘捕12名男女，涉及一個犯罪團夥在本年10至11月騎劫受害人Whatsapp帳戶，假扮受害人向通訊錄內親友借錢，介乎2000至50000元，存入傀儡戶口，共326名受害人，損失396萬元。而即時通訊軟件帳號被騎劫至10月錄得約2850宗，損失550萬元，案件逾九成半是Whatsapp平台。

財富情報及調查科總督察范偉豪表示，一個洗黑錢集團開立25個屬於外傭銀行戶口，收取52宗騙案共340萬元騙款，至上月27日拘捕16人，相信以200至500元引誘外傭開戶，用作收取犯罪得益。此外，犯罪集團在網上招攬戶口，引誘市民借出或賣出戶口，訛稱並非犯法。行動期間進行網上巡邏，展開5次行動，共拘捕8名洗黑錢集團成員。

商業罪案調查科高級督察林俊康表示，騙徒會在網上平台或即時通訊軟件發放招聘廣告，會用「搵快錢」、「無需經驗」、「在家工作」、「高薪厚職」作招徠，但工作並不存在。

警方呼籲不應盲目相信陌生人、自稱KOL或者投資大師的建議，應深入了解投資產品的特點和風險，按投資目標和風險承受能力，選擇合適的產品。

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記者：曾秋文