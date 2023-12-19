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眼睛健康｜35歲女近視達575度　戴Con 23年欲矯視　求醫揭角膜散布坑洞

都市病 09:00 2023/12/19

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內地一名35歲患有近視的女子，從高中起開始佩戴隱形眼鏡。當她近日打算進行手術矯視，卻在醫院進行檢查發現角膜出現不少「坑洞」，「像被啃食一樣」，無法進行手術。

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據內媒《極目新聞》報道，35歲的趙女士自初中起就受到近視困擾，並自高中起佩戴隱形眼鏡長達23年。她近期為了進行矯視手術停戴隱形眼鏡一周，再前往醫院檢查。

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經武漢大學附屬愛爾眼科醫院屈光專科主任張青松初步檢查後，發現趙女士的近視達575度，並計劃進行晶體植入手術。不過檢查卻發現趙女士的眼角内皮營養不良，有病理性黑區，原本像蜂巢一樣的密密麻麻排列的角膜内皮細胞，如今像「被啃食了一樣」凹凸不平。

張青松醫生指，角膜内皮細胞是一種排列整齊的上皮細胞，其主要功能是維持角膜的透明性，從而保證屈光間質透明，維持正常視力。若角膜内皮細胞數量減少到一定程度，如低至每平方毫米500個以下，就會出現角膜水腫，甚至引致失明。

對於檢查結果，趙女士感到非常驚訝。張醫生估計，角膜內皮細胞黑區或空泡可能是先天性因素、長期戴隱形眼鏡、長期使用激素類藥物、角膜炎等原因導致，患者可能會出現視力下降、視物模糊、眼部疼痛等症狀。因此，他判斷趙女士極有可能是因為長期佩戴隱形眼鏡而導致。

張醫生續指，目前趙女士的情況不能進行手術，除此之外，還應減少佩戴或者不佩戴隱形眼鏡，以免角膜内皮細胞進一步減少。他又提醒民眾，在日常生活中要注意眼部衛生，避免用手揉搓眼睛，以及長時間使用手機、電腦等電子產品，控制佩戴隱形眼鏡的時間。

戴隱形眼鏡忌捽眼戴過夜

本港眼科視光師施政恩早前接受訪問，提醒戴隱形眼鏡有4大高危行為，有機會導致眼睛損傷：

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1. 戴隱形眼鏡睡覺

由於睡覺時不會眨眼，缺乏淚水分泌，會令隱形眼鏡鏡片變乾，甚至改變鏡片弧度，會使鏡片在眼球抓得更緊，難以取下。他建議，遇此情況可滴人造淚水，令鏡片變軟及回復正常弧度，再取下隱形眼鏡。另長時間戴隱形眼鏡，眼角膜會變敏感，患者應讓眼睛休息，暫時不要戴隱形眼鏡，並向專業人士求診，檢查眼睛有否受損。

2. 戴隱形眼鏡捽眼

他表示，揉眼有機會將鏡片捽到眼簾底部看不到的位置，部分病人甚至誤以為鏡片掉了出來，之後又戴新鏡片，令舊鏡片留在眼內。他建議，若鏡片移位至眼簾底可轉動眼球，並輕輕按摩眼球周圍；若感覺到有隱形眼鏡，可以滴眼藥水，令鏡片隨眼藥水流出來。

3. 長時間戴隱形眼鏡

他表示若戴太久，鏡片太乾或會變形，難以取下。他建議，應先讓眼睛休息，以及滴眼藥水，待眼睛回復正常狀態，再輕輕將鏡片拉到眼白處，鏡片會出現氣泡或皺摺，容易取出。

此外，若連續戴隱形眼鏡太久，隱形眼鏡變脆，捽眼或取下鏡片時或令鏡片碎裂，部分碎片有機會留在眼中。此時同樣應滴眼藥水，讓鏡片流出來；由於碎片有尖角，或依附在角膜表明，故要分外小心，需要時向醫生或視光師求助。

4. 戴隱形眼鏡沖熱水涼

他表示，在沖熱水涼、燒烤等高溫環境下，隱形眼鏡水分會流失，鏡片變得過緊，更難取出。此時要令眼球重新濕潤，休息並滴眼藥水，才能將鏡片取出。


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