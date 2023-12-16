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醫療失誤｜男子心絞痛求醫　被當胃炎服胃藥撐6小時　1原因病情惡化死亡

都市病 23:19 2023/12/16

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Chandran Subramaniam因醫生誤診失救慘死。（網上圖片）

致命失誤！馬來西亞一名印藉男子，半夜出現呼吸急促兼胸痛緊急送院。惟院方經診斷後，認為他只是普通胃炎，僅處方胃藥便讓他留院等待進一步檢查；期間男子痛症加劇，向院方救助卻未獲重視，最終於隔日清晨6時，不幸因心臟病離世。家屬事後怒斥政府醫生無法分清胃痛及心絞痛分別，要求要報警徹查，卻仍不獲處理。直到事件於網上傳開，院方管理層才公開表示將會採取行動。

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延誤救治達5小時

綜合外媒報道，51歲印藉男子Chandran Subramaniam本月3日晚上約12時45分，突然出現呼吸急促及胸痛，緊急送入當地雙溪大年醫院（Hospital Sultan Abdul Hakim Sg Petani）進行救治。

經心電圖檢查（ECG）後，急症室醫生認為Chandran只是一般胃炎，處方胃藥後便要求他留院，等待進一步檢查。惟Chandran服藥後情況未見好轉，其29歲兒子見父親一直摀著胸口痛苦慘叫，於是焦急向護士求助；但對方卻未有重視，僅表示醫生很忙。他隨後闖入諮商室，當時一班醫生正於房中閒聊，見他闖入立即將其趕走。

大約凌晨5時，Chandran被醫生推入急症室紅區進行搶救。清晨6時左右，醫生告知家屬，Chandran的心臟已停止跳動，正盡力搶救，最終於6時31分宣布死亡。

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家屬要求徹查失誤

他的兒子事後報警要求徹查事件，警方卻僅表示「政府醫院發生很多類似情況」，建議他們向醫院作出提告。醫院部長及衛生部得悉事件後，亦未有採取任何行動，令其怒極痛斥：「政府醫生居然無法區分胃痛與心絞痛。」

Chandran家屬所委托的律師，隨後向衛生部發出請求信，要求組成獨立小組，立即進行調查。事件最終於網上傳開，院方管理層得悉後方下令表示，承諾會按程序展開調查，向死者家屬交代調查結果。

拆解心絞痛、火燒心分別

對於心絞痛，不少人會誤與胃酸倒流所引起「火燒心」混淆，因而輕視了問題嚴重性。心臟科專科醫生張志揚曾接受訪問指出，透過痛楚表現、位置、發病場景及時長4個因素，可辨清「心絞痛」與「火燒心」分別，以免延誤治療時機。

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張志揚醫生指，「心絞痛」專門指心臟病引起的痛楚，很多人會形容這感覺並非痛感，而是感覺被壓住，俗稱「翳住」，又或是心口「畀人鍊住」。一般發生在心口正中偏左，有時「翳住」的感覺可以延伸至頸、下巴、膊頭甚至手臂。

至於胃酸倒流會造成的「火燒心」痛楚，張醫生形容感覺有如火燒灼熱，痛感會比較尖銳，「想像自己飲咗硫酸乸住火燒嘅感覺。」一般出現於心口中間食道位置。

此外，心絞痛是因心肌得不到足夠含氧血液，引起胸痛或不適。而心肌缺血缺氧，多出現於心跳加速情況，例如做運動時，因此張志揚醫生說：「所以我哋會問個病人，唔舒服嘅時候你做緊乜嘢？如果做緊運動，就可能係典型心絞痛。」

而胃酸倒流引起的火燒心，往往是飯後或飯前出現，胃部分泌胃酸但括約肌無法緊密閉合，導致胃酸上湧至食道。另外也可能於睡眠時發生，因躺下後胃酸沒有地心吸力牽引，便向食道倒流。

至於兩者痛感的時長，張志揚醫生表示，心絞痛不會是突如其來劇痛，而是慢慢形成心口「翳住」的感覺，越來越痛苦，維持時間長可達15至20分鐘。胃酸倒流則往往來得急促，產生激烈的火燒心痛楚，由於食道灼痛，患者往往會馬上喝水，痛楚便會得到紓緩。

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責任編輯：羅嘉欣

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