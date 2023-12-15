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育兒之道丨給寶寶一個溫暖的家　李韡玲：溫暖來自安全感

育兒資訊 18:10 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

我們常說要給寶寶一個溫暖的家，這個溫暖就是安全感。

朋友的寶寶已經一歲，但依然頭髮稀疏，問怎麼辦？孩子出生後，頭髮顏色和數量多少，絕對與遺傳有關。不過，如果寶寶健康一切正常，隨着年齡增長，頭髮會愈長愈濃密，顏色也會逐漸變黑。

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在日常生活中，要注意均衡營養，要多帶寶寶去曬曬太陽。此外，也要保持頭部清潔，找些時間替寶寶頭部以極輕力的按摩一分鐘左右，促進頭部血液循環，對頭髮的生長發育有一定的益處。

我們常說要給寶寶一個溫暖的家，這個溫暖就是安全感。久不久父母就會大吵大鬧，砸杯砸碟，往往會把正在睡夢中的孩子嚇醒了，接着當然就呱呱啼哭。有些正在互相吵罵的父母，竟會把怒氣發洩在寶寶身上，當然就出現虐兒事件了。聽一些急症科醫生說，看見那些有骨折、手腳有被煙頭刻意灼傷的膿疱血水的，不過十多個月大的小人兒，真是難過得哭不出來。可能會邊為他急救也輕輕歎息：「孩子，你摸錯門口了。」這種家暴虐兒事件，其實天天都在發生。原因？各種各樣都有，只盼望每個寶寶都在安全而溫暖的環境中成長。

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標題經TOPick編輯修改，原題為《給寶寶一個安全環境》

撰文 : 李韡玲

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