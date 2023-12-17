2023聖誕節︳city’super簡便烹調系列　煮聖誕火雞再無難度

▲ 派對套餐。（相片由city’super提供）

冬日佳節將至，香港大型時尚生活用品專門店city’super除固有「食得精緻」 （Exquisite Eat）系列的頂級美饌外，更窩心地設有「輕鬆入廚」（Life Made Simple）系列的食材，入廚新手或忙碌的人，也可輕鬆炮製一頓節日佳餚。

「輕鬆入廚」：簡化烹飪步驟

city’super提供便捷的佳餚選擇，只需幾個烹飪步驟即可輕鬆在家預備精緻美食。

新推出的HG Walter英國急凍傳統品種威靈頓牛柳（$438）省卻繁瑣步驟，只需將威靈頓牛柳放入烤箱即可享用。

澳洲冰鮮羊皇冠（$623）或烤蜜糖味豬肉釀法國黃春雞（150）也是精緻和簡單的美味選擇。

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加熱即食料理

繁忙的城市人籌備派對聚餐或烹飪新手可挑選加熱即食選項，輕鬆打造盛宴。火雞一直是聖誕及感恩節的重點美食之一，而city’super有多種火雞選擇，例如慢煮英國Larchwood Farm 走地火雞 （6公斤 以上$1,088），配合慢煮加熱，即成鮮嫩多汁的節日美食。

亦可選用其火雞一站式工序代勞服務，只需於city’super挑選喜歡的火雞，交由city’super解凍及調味醃製，煮火雞再無難度。

▲ 火雞。（相片由city’super提供）

龍蝦迷不能錯過來自美國的Luke's Lobster秘方調味龍蝦肉 ($288 )及Luke's Lobster龍蝦湯（$118），以直接與漁民合作新鮮捕獲的龍蝦炮製，充滿濃郁龍蝦鮮味。

品嘗各種主菜後，不少得甜品上場，city’super最新推出的Belgian Boys原味可麗餅 （$96），夾着香蕉和榛子醬，口感薄脆而有嚼勁。將屢獲殊榮的 Mclaren's聖誕布甸（$298至$498）輕鬆加熱 ，淋上干邑白蘭地，搭配牛油和鮮奶油，即可為聖誕大餐注入甜蜜滋味。

▲ 生蠔。（相片由city’super提供）

簡單優質派對美食

任何聚會的首選。新鮮生蠔是派對開胃菜的不二之選，被稱為「生蠔之王」Saint Kerber法國銅蠔 (0000) （$69） ，擁有結實的肉質且濃烈的鮮味餘韻令人難以抗拒。

蠔類發燒友亦可試試國際知名品牌 Gillardeau出品的Gillardeau法國吉拉得生蠔Nr.0（$79），肥美柔軟的肉質和悠長的榛果餘韻贏得了「法國3大優質生蠔之一」的殊榮。 city’super供應超過10種來自法國的生蠔，由專人在門市內開殼，可輕鬆在家享用。

▲ 龍蝦湯。（相片由city’super提供）

此外，派對套餐包羅冷熱盤，以至適合3至20位來賓享用的套餐。冷盤推介有龍蝦蟹肉南瓜沙律（$898）、博多屋大豆蓉豬面頰火腿沙律（$368）以及海鮮拼盤（$798）；或熱盤包括燒原隻英國火雞（$1,350）、燒美國黑安格斯帶骨牛小排（$1,280）以及愛爾蘭式燉英國有機羊膝（$880）等。

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記者：周美好