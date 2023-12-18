  • 17°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 10:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜預防大腸癌+改善高血壓+護心　營養師盤點番薯好處+教煮糖水

健康資訊 09:35 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

入秋冬時節，天氣慢慢開始轉涼。走到街上，或許會飄逸著燴番薯的香氣。不少人誤以為番薯很肥，但其實番薯每100克所含的脂肪量差不多近乎零。

TOPick診症室
TOPick診症室丨港男飽受牛皮癬之苦　醫生解構難醫原因及新式療法

番薯被歸類為根莖類蔬菜。番薯具有穀物類食物的主要特質－含豐富的碳水化合物，同時也具有某些蔬菜類食物的營養價值，故屬營養價值高的食物。相比白麵包、白飯，具更多膳食纖維，有助改善便秘、防患大腸癌。

每100克番薯含碳水化合物20.1克，每個雞蛋體積大小的番薯的碳水化合物量和半片大方包 （1磅8片） 或 1滿湯匙白飯相若。然而，番薯比白麵包或白飯含更多的膳食纖維。每100克番薯含3克的膳食纖維，佔成人每天建議攝取量（25克）約12%。

膳食纖維有助提高食物的飽肚度之餘，每天攝取足夠膳食纖維，配合充足的水份和適量的運動，有助改善便秘。長遠來說，更有助防患大腸癌。

微量營養素

黃肉番薯富含抗氧化營養素㇐β-胡蘿蔔素，在身體內可轉化成維他命A，負責維持表皮和黏膜組織之健康，有助維持身體最佳免疫力。同時，維他命A有助降低表皮細胞和黏膜細胞變異，防止癌症產生。

另外，紫肉番薯含較豐富花青素 （Anthocyanin） ，它也是一種具抗氧化功能的植物元素，能促使初期的癌細胞死亡，抑制癌症。再者，番薯含鉀質，有助預防及改善高血壓，維護心臟血管健康。

作為早餐、小食，補充能量攞滿分

番薯是高澱粉質食物，有助人體補充能量。無論作為早餐或正餐之間小食，皆十分合適。除了直接蒸或烚番薯外，以下為一些額外的食用方法：

  • 1. 番薯蓉燕麥片
  • 2. 番薯糙米粥
  • 3. 焗番薯（用微波爐焗，可減少烹調時間）
  • 4. 低脂番薯條（使用噴油瓶令番薯條沾上少量食油，再用氣炸鍋烹調）
  • 5. 番薯低脂奶（可用加鈣豆漿替代牛奶）

平平無奇的番薯其實也有高健康效益，大家快來試試以下由基督教聯合那打素社康服務 註冊營養師設計的「雙色番薯糖水」吧！

以下食譜轉載自《輕鬆抗癌㇐營養師食譜》：

雙色番薯糖水（4人份量）

點擊圖片放大
+4
+3

營養師提醒大家，紫番薯經烹調後，會令水份呈淺紫色及部分花青素流失，因此不要烹調過久。同時用黃肉及紫肉番薯烹調糖水，有利身體吸收多種不同的營養素。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 美食 飲食資訊 養生 澱粉質 膳食纖維 維他命 大腸癌 高血壓 便秘

最高瀏覽

兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁