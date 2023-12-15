床蝨危機｜沙角邨垃圾屋禍延鄰居　累全層有床蝨　住對面母子被咬足1年如陷地獄

▲ 沙田TVB節目《東張西望》近日報道沙角邨一單位疑因囤積垃圾而引爆蝨患，同層多個單位慘被波及

一間垃圾屋連累全層！TVB節目《東張西望》近日報道，沙田沙角邨一單位疑因囤積垃圾而引爆蝨患，同層多個單位慘被波及，住在正對面的鄰居為徹底滅蝨，被迫將梳化及床架等傢俬丟棄，兩母子只能在包上膠紙的床褥上席地而睡。

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沙田沙角邨其中一座，疑有樓層全層慘遭床蝨入侵，住戶均在門口鐵閘前灑上「DE粉」滅蝨，有街坊就表示每日都可以捉到8至10隻床蝨，無奈稱「捉極都捉唔完」。居於蝨患源頭單位對面的一對母子就更加深受其害。

居於對面單位的19歲住戶鴻仔受訪時指，去年11月一個晚上睡覺時覺得「周身痕」，起初以為被蚊叮，其後證實是床蝨所致，被咬到位置又腫又痕，相當難受。

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為免床蝨藏匿 忍痛丟棄萬元床架

媽媽吳女士指兩母子原本住得安樂，惟蝨患發生後二人為免床蝨藏匿，先是將原來的牆紙全部剷走，梳化及床架亦被迫丟棄，此後二人只能在以膠袋包起、放在地上的床褥睡覺，

成張床都要萬幾蚊，我真係好心痛。

另一方面，兩母子家中幾乎所有傢俬都包上一層膠紙，以防床蝨藏身其中，就連鴻仔使用的電腦櫈都要換成圓形膠櫈。此外，吳女士每次洗衫都要用上95度熱水去洗，晾乾後又要將衣物放入真空袋防蝨。

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雖然吳女士今年7月已成功申請調遷，惟日期尚未落實，感嘆等待調遷期間仍要日夜受床蝨叮咬之苦。再者即使自己可以搬走，其他鄰居依然會受床蝨源頭所害，

未調遷之前我一日都無安樂日子過，係咪要成條走廊（單位）都畀蝨咬？

一日不處理源頭，蝨患問題都難以根治。多名街坊受訪時均表示吳女士對面單位內有大量雜物，數量之多甚至堆上天花，晚上亦可見有4、50隻床蝨自單位門罅走出。有鄰居就指涉事男住戶早上會將垃圾撿回家中，晚上又因被蝨咬而不會在家過夜，形容其做法自私。

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攝製隊嘗試與垃圾屋租戶了解但就無人應門。房署回覆指早前已為相關樓層公眾地方作清潔消毒，並按「屋邨管理扣分制」作出相應行動，個案已轉交社會福利署跟進。

床蝨源頭一時間未能消滅，作為鄰居只能設法自保。香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強指鄰居可以於門窗做防護工作，例如在門框上搽上防蟲油，更簡單是門框上黏上雙面膠紙，有助將床蝨黏住。

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