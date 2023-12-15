JNYBeatz開音樂學校垃培育新晉　方皓玟姚焯菲出席開幕禮

▲ 方皓玟支持。

身兼多職的JNYBeatz，除了擔任監製、作曲人、編曲人和歌手外，現在加多一個身份音樂總監，更立全港首間Beatmaking音樂學校《Vision Music》，致力培訓下一代Beat-maker和音樂製作人。

日前，在《Vision Music》開幕典禮中，多位圈中好友到場撐場，包括方皓玟、姚焯菲、吳保錡、陳葦璇、應智越、陳慧敏、陳明憙、AP潘宇謙、陳考威、Delta T等等，各人都送上祝福語。

方皓玟說：「這裡全部都是好勁歌手同製作人，幕後老闆、音樂人，全部嚟支持JNY，證明好有實力、vision，所以大家要學下點樣做production、入行、做音樂。」

▲ 姚焯菲出席。

姚焯菲：「我覺得這是一間非常有意義的音樂學校，自己開頭做beat，都覺得有少少困難，跟JNY上堂後真係獲益良多。」

另外，吳保錡、陳葦璇、AP潘宇謙、Delta T都送上鼓勵。

JNYBeatz非常感謝各位捧場，他表示：「籌備一年，中途試過想放棄，多得老婆一直支持同鼓勵我，先堅持開到Vision Music。呢件事由10年前開始整Beat已經想係香港做，好想推動呢個文化。自己有小小能力，希望可以為香港培訓更加多有心同有talent嘅音樂人，創造一個橋樑俾大家去發展夢想，用音樂去成為自己嘅工作。」

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