視后離巢丨李佳芯透露跟無綫傾續約　視后未獲公司挽留呈「膠著」狀況

▲ 李佳芯隨時離巢？

視后李佳芯（Ali）上月19日亮相《萬千星輝賀台慶》，TVB內地官方平台直播此盛事，網民留意到一直被指遭內地封殺的Ali，再次遭打格被「消失」。

今日（12月15日）李佳芯亮相公開活動，Ali透露跟無綫正斟洽續約，惟雙方仍處於「膠著」狀態，似乎不排除有離巢可能。

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▲ 李佳芯上月亮相TVB台慶！（陳慧安攝）

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Ali：只管做好自己

有指李佳芯被無綫「用到盡」，早前於澳洲一兼工職，為華裔小姐競選擔任評判、嘉賓及司儀，Ali澄清司儀是安德尊，自言不介意被形容「掟」去澳洲。

說到台慶夜於無綫內地官方平台被「消失」，Ali未有特別了解原因，又稱已非第一年被「打格」，她只管做好自己，其他事情由公司安排。

▲ 於TVB內地官方平台，李佳芯被「消失」。

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透露公司暫未有挽留

日前樂易玲向媒體透露Ali跟公司仍有很長合約，絕對不會浪費對方 ，Ali坦言跟公司有斟洽續約，可惜條件各方面未達成共識，故此要繼續商談一下。

問及無綫有否出面挽留，Ali稱公司演員眾多，她暫未聽到這方面的消息。

說到事業上的意向，Ali依然很喜愛拍劇，不過做演員是很被動，就交由上天安排。另外，自去年底拍畢《有種好男人》後Ali未有接新劇，她透露獲監製斟洽傾故事大網，不過劇集因資金變動或要延期開拍。

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