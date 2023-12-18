新手爸媽︱3孩媽媽零止痛下誕女 可嵐分享上奶清惡露好方法

▲ 恭喜可嵐追女成功！

藝人媽媽可嵐日前誕下細女，正式榮升3孩媽媽，已經是第3胎的她，今次挑戰零止痛下生B，連笑氣(一氧化二氮)都唔聞，靠呼吸法自然生產，期間她只在心中只默念一句「阿女合作，我哋加油呀!」因為她覺得奇妙生產過程是跟仔女的第一次合作，提醒自己可以接受這個痛，最後用了個半小時女兒就順利出生。現正坐月的她，就分享了谷奶及修復身體的方法，供一眾新手媽媽參考！

最新影片:

可嵐早前在社交網公布細女已經出世喇！小公主英文名叫Giselle，生產前一晚凌晨開始規律宮縮，早上馬上入院已經開了三指，催生順產，零止痛下順利產下細女，正在坐月的可嵐接受了TOPick記者的訪問，提到她為何這麼勇敢，可以零止痛下生B，她直言怕聞了笑氣後，神志不清醒，影響了自己用力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

今次阿女頭位不是太理想，落了催生藥後已經是一分鐘陣痛一次，今次連笑氣都唔聞，經驗發現一路聞神志容易不清，影響了自己用力，今次就選擇什麼止痛都不用，B胎位都不好，PUSH出來時間都耐，都要醫生用手撥好頭位才順產。

生仔十級痛，很多孕婦都會選擇無痛分娩或剖腹產，但今次可嵐零止痛下生B，她坦言全靠母愛支持，

陣痛個時，心諗「阿女合作，我哋加油呀!」每一次痛，都知道BB同媽媽第一次合作，我反而會覺得要ENJOY過程，過程是跟仔女的第一次合作連結，提醒自己可以接受這個痛。

另外，產前考了一個孕婦瑜伽導師資格的可嵐表示呼吸方法對於生產都能夠大派用場，

用呼吸方法，專注力幫助了收縮，包括用了腹肌、盆底肌，配合醫生及助產士可以令到產程縮短，幫助很大。每次有陣痛用意志力盡量去接受，因為陣痛是BB提醒媽媽要出世了。

現正坐月的可嵐以母乳餵唷細女，她表示會多飲水來保持奶量充足，魚湯都可以飲，但最重要是多飲水及定時按摩。她又提醒準媽媽，以她生了3胎的經驗要戒食肥膩食物，因為塞奶原因是因為脂肪，泵奶時不夠密或及時沒有給BB吸啜，就會塞住乳腺炎，有機會患上乳腺炎是很辛苦。

可嵐又強調盆底肌訓練很重要，因為女性生產完後去完第一次小便是很重要，因為令到機能恢復，而練盆底肌生產完2小後就可以做，可以令到子宮收縮，盡快排清惡露。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者:陳麗薇