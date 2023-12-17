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親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah

育兒資訊 10:00 2023/12/17

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湊得輕鬆啲
親子攝影丨影靚相4式+拍IG片2大須知　楊潮凱急救爸爸親子攝影技巧

【楊潮凱/親子攝影/名人親子】憑著電影《喜歡妳是妳》躍升為新晉導演的楊潮凱，自大學時期開始成為攝影發燒友，為了拍攝珍貴照片，他願意上山下海捱眼瞓。到近年女兒楊心悅（Catherine）出世，為女兒留倩影成為他的最強動力，但楊潮凱如其他爸爸一樣，常面對小朋友扭計好難影，阿凱終悟出一套親子攝影方式，希望幫到一眾爸爸為家庭留下美好回憶。

打開楊潮凱的社交媒體，除了日常工作照之外，不難發現一些父女溫馨照片，近期一幀父女浸浴照馬上吸引到筆者的眼球，兩父女背向鏡頭相視而笑，身體向著窗外，滲出淡淡然的日式風情，筆者問道：「最近你們到過日本浸溫泉？」阿凱笑稱：「這只在香港一家酒店內拍攝，我太太影的。」

這幀父女背向鏡頭相視而笑的浸浴照，滲出淡淡然的日式風情，原來只在香港一家酒店內，由太太負責拍攝。（IG圖片）

親子攝影重點：捕捉孩子自然一面

楊潮凱與初戀情人太太江玉儀於中學時期相識，2013年結婚，至今相愛超過20年，兩夫妻相當有默契。很多阿凱與女兒的溫馨照片，皆由太太負責捕捉珍貴一刻。阿凱深明爸媽為孩子拍照的難處，他認為首先不要強迫孩子拍攝，以免影響大家情緒，先嘗試捕捉孩子自然流露的一面。

如果你能夠令到小朋友玩得開心，又捕捉到他的笑容，這張相就無價。如果想影父子父女互動照片，就由媽媽操刀；母子母女照就由爸爸負責了。

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想孩子做動作 講出相反指令

一家人經常到一些景點打卡，需要齊齊望鏡舉手V，但小朋友往往望向他方兼拒絕舉V，重拍多次依然扭計，令場面好尷尬。楊潮凱有一招必殺技：「你叫仔女千萬不要yeah，他就會yeah了！」他笑指孩子愛唱反調，你愈叫他做一件事，他就愈不會做，可能小朋友就是有反叛的性格。

不過，他建議這一招不能用太多次，以免被孩子識穿，只適用於特別地點，你好想孩子望鏡做某個動作，「大家企好位置，設定好相機之後，就叫小朋友千萬不要做心心，他就會向鏡頭做心心了。小朋友好得意，永遠會做出你的相反指令。」

蹲下以孩子水平線角度拍攝

氹到小朋友影相，爸爸都要懂得拍攝才成事。不少爸爸都被老婆埋怨影得差，浪費了靚景，甚至錯失了孩子的成長片段。阿凱指爸爸們要多從孩子的角度思考之餘，攝影都一樣，蹲下來用孩子的水平線角度拍攝，基本上照片也不會差到那裏去。

你高炒影落去，十張有九張都不好看，因為小朋友看起來會好矮，背景也不會好看。所以我建議爸爸要辛苦少少，雖然男兒膝下有黃金，但也應該蹲下來，從小朋友的水平角度拍攝會比較好看。

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拉遠鏡頭拍攝再調整角度裁剪

在手機設定方面，阿凱建議在人多的地方，最好用人像模式，「即是個人好清，背景朦，後面有景深。好處就是當後面人多雜亂的時候，就可以朦掉背景，突出拍攝對象。」如果想人靚景靚，就最好影闊一點，或者行後少少拍攝，影完再裁剪照片。尤其是小朋友經常郁動，好易走出鏡頭，「小朋友一郁只影到半塊面，家長又會忟憎了。」阿凱笑說。

楊潮凱認為拍片最重要記錄孩子快樂時刻，不要強迫孩子拍攝；如果想剪輯放上社交媒體，事前應計劃一下要拍的shots。（林綺虹攝）

拍IG Reels應先計劃拍攝內容

除了影相打卡，爸媽都會拍片放上IG分享，甚至會剪輯一下出IG Reels。不過爸媽總是貪心，特別是去旅行會為小朋友拍下大量片段，之後想剪輯卻無從入手，最後就不會處理，最多出一些零碎的限時動態作罷。

楊潮凱強調，爸媽拍攝前一定要先想像影片出來的效果，以及想記錄的內容。如果爸媽想記錄與孩子出發去旅行，阿凱有以下簡單拍攝建議：

1. 起床、刷牙
2. 入機場
3. 登機
4. 搭飛機望窗外
5. 落機
6. 去第一個景點

「一共有6個shots要拍，還要想一想每個shot怎樣過場，才開始拍攝。」阿凱補充。

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隨心拍下女兒快樂時刻

他明白爸媽生活繁忙，不必為拍片煩惱太多，最重要還是記錄孩子快樂的一面，一家人享受相處時光，「為了拍條片而導致大家爭吵，就不要拍了。」所以身為導演的他，在工作以外也不會沉醉於拍片剪片，寧願多享受與女兒相處的過程，著重捕捉女兒開心有趣的一面，不必任何技巧，惟一難題是要避免女兒發現。

小朋友好聰明，他們知道你在拍攝，就會說：『爸爸唔好影啦！』所以我有時要扮沒事，或者先掛好相機擺心口，隨時捕捉女兒的有趣時刻。若果囡囡堅持不想上鏡，我也不會勉強。

楊潮凱成為攝影發燒友十多年，經常在世界各地搜尋不同菲林相機，他手上這一部是1930年代出產的古老相機。（林綺虹攝）

過百筒菲林記錄5年成長片段

由女兒5年前出世開始，阿凱至今已為女兒拍攝了過百筒菲林，他一邊翻看女兒的照片，一邊甜笑說，慶幸自己一直有記錄女兒的成長片段。「由她仍是手抱嬰兒，再到她識行識走，每一個時刻我都有大量照片，到將來她再翻閱，都會有美好回憶。所以照片對於我來說是一個有溫度的記憶。」

楊潮凱很懷念小時候父母用傻瓜相機替他拍照，曬相後全家人以期待的心情一起翻閱照片。（林綺虹攝）

懷念父母用傻瓜機拍照曬相

阿凱解釋自己鍾情菲林的原因，也與父母有關。他小時候沒有數碼相機及智能手機，父母都是用傻瓜相機替他拍照，他很懷念父母拿著白色膠袋回家，從膠袋中取出照片，全家人以期待的心情一起翻閱照片的親子時光。

每一張相都好珍貴……現在回想都覺得好開心，因為每一次取出照片，都好像拆聖誕禮物。即使現在再翻看舊相，我都會回憶當時在哪個地方地方，當時究竟開心與不開心，一張照片便記錄了所有東西。

直到阿凱考入城市大學創意媒體系，他開始接觸菲機相機學攝影，好好利用一筒36張菲林去記錄生活。「每撳一下快門前，都要先想清楚構圖，每一次曬相後，又發現效果未盡如意，我又會再反思問題，不斷改進自己。」

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《咔嚓中歐》從旅遊教攝影竅門

阿凱逐漸入坑成為攝影發燒友，經常在世界各地搜尋不同菲林相機，訪問當日他剛巧隨身有一部1930年代出產的古老相機，令筆者大開眼界。他介紹這部機從德國一個跳蚤市場以低價買入，當時他正在拍攝J2節目《咔嚓中歐》，是一個以攝影為主題的旅遊節目，阿凱身兼監製和主持。

節目是上一輯《咔嚓咔嚓》的延續，適逢阿凱因為聯合執導的電影《喜歡妳是妳》獲邀出席布拉格電影節，即被當地的美景吸引著，「用一部手機亂影都靚！」回港後就提出到中歐拍攝新節目，J2總監更提議由阿凱親自做監製，全面展現他對旅遊攝影的想法。

古老相機展現的照片有另一番感覺。（林綺虹攝）

參觀德國著名相機品牌博物館

他最難忘其中一站去德國參觀著名相機品牌的博物館，有朝聖的感覺，「這品牌出產了全球第一部35mm菲林機，同時確立了35mm菲林格式。我們一行人入到博物館參觀，其中一個珍藏品就是這部相機的零件圖畫作，而這幅圖的日子，正正是我們當日去的100年前所畫，這幅圖真跡，真的很有緣份！一個很喜歡相機的人，與這部相機的發明家有一個聯繫，我覺得真是不枉此行了。」

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場地：Mokuzai 木

記者：林綺玲

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