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【醫生欺詐】涉詐騙醫管局逾11萬特別酬金　仁濟駐院醫生認罪明年1月判刑

社會 18:42 2023/12/15

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33歲仁濟醫院駐院醫生涉虛報曾到屯門醫院提供額外服務，詐騙醫管局逾11萬元的特別酬金，今（15日）於西九龍裁判法院承認1項欺詐罪。(資料圖片)

33歲仁濟醫院駐院醫生涉虛報曾到屯門醫院提供額外服務，詐騙醫管局逾11萬元的特別酬金，今（15日）於西九龍裁判法院承認1項欺詐罪。裁判官認為除本案外，被告「應該係一個好嘅醫生」，准他保釋至2024年1月17日判刑，待索社會服務令報告。

被告王文灝（33歲，駐院醫生），今承認承認1項欺詐罪。案情指，被告於2015年至2020年間，被告向醫管局虛假地申報，他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，詐騙醫管局向他支付特別酬金110,824元。被告自2017年1月起在仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，多次申請參與屯門醫院的特別酬金計劃。

廉署接獲醫管局轉介的貪污投訴後調查，發現被告有64次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室工作的時間重疊168小時。

被告承認曾未經上司准許，早於其休班時間離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤。

辯方求情指，多封求情信提到被告熱心工作，讚揚被告不只一次當機立斷拯救病人；被告亦在新冠疫情下加入了前線抗疫團隊（Dirty Team），為香港醫療服務貢獻。此外，被告料會面臨紀律聆訊，形容香港或失去很有熱誠的醫生，本港的醫療需求高，望法庭勿判處即時監禁。

裁判官溫紹明稱，被告的同事及家人的求情信正面，接納被告的背景非常良好。本案涉款逾10萬元公帑，犯案時間不短，但被告初犯，並願意全數償還酬金以顯悔意。裁判官認為除本案外，被告「應該係一個好嘅醫生」，下令先索取社會服務令報告再作判刑。

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記者：陳曉欣

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