女團Beanies預祝成軍一周年　聖誕願望：盼姊妹情不變

▲ Beanies成員（左起）Kay、Geor、Winky、ChiuTung、Jaime。

新晉唱作女子組合Beanies，成員包括張天穎（Jaime）、陳樂頤（Geor）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）及黃健怡（Winky），5人來自「陳輝陽 x 女聲合唱」的作員，今年組成女團出道。

這10個月來她們一起錄歌、表演，又試過一同去旅行，互相見證成長，今個聖誕是她們成團以來首次共同度過，各有一份少女心事。



繼2月情人節推出首支派台作品《公主抱》、8月第二首派台作品《最佳女團友》後，Beanies第3首派台歌《十二變》亦已面世。

▲ 她們獲adidas邀請在郊外舉行跟樂迷近距離接觸的《adiClub Getaway 野外祭》。

今次由成員Winky擔任作曲，邀來近來頗多產的填詞人王樂儀及監製何秉舜合作，以《十二變》代表?Beanies出道後的成長，由5個個體的融為一團，雖有不同性格，因有著共同夢想，以團魂結伴前行，跨過障礙，一步一步走到現在。

今年5人首次一同過聖誕和除夕佳節，自然充滿期待。她們嚷著要打邊爐、食大餐，吃醬油蟹，更想一齊倒數迎接2024年。

難忘聖誕禮物

說到收過最難忘的聖誕禮物，釗彤搞笑表示：「記得好多年前，在聖誕收過一樽鹽，現在還有用著。」Geor也笑道：「最難忘有次要交換聖誕禮物，大家上限是50元，結果我抽到一大盒橡筋！」

Jaime則最難忘試過一大班朋友在平安夜在街上唱詩歌，感覺特別窩心。因此她都希望Beanies今年可以一齊在倒數對上以歌聲度過。

▲ 試過做一日店長，體驗不同工作經驗。

新歌《十二變》歌詞靈感也跟年份有關。因為一年有12月個，而生肖、星座也是有12個，甚至音樂也如是，12個音符可以創造出無限的旋律。踏入2024年，5人的願望既簡單又直接：「面對更多個十二，Beanies會繼續披上勇氣的風衣，創造更多無限可能。」

心境改變不少

因為要預祝成團一周年，為了好好紀念這個日子，Beanies努力趕製新歌之外，5位成員分別將手提電話內12個月拍過的影片，剪輯成Vlog作為過去一年的全紀錄，並將很多對Beanies重要時刻、搞笑短片及成員們的黑圖放在一起，既溫馨又感動，笑中有淚。

▲ 5人試過一同去台灣旅行，增加不少了解。

在成為獨立唱作組合的過程，遇過不少難關，幸好她們團結一心，短短一年，像噴上成長催化劑，大家作出不少的改變。

對Jaime來說，今年是豐收年，同時有不少經歷。「今年自己有不少改變，如頭髮長了、貓貓kiki長大了，自己身體變好、同Beanies一齊又好開心，也更加愛自己。」她表示所有改變都是好的，有經歷會將棱角磨滅，但保持一點稜角也是一件好事。

剛踏入25歲的Geor指過去一年，自覺比以前更young，像回到讀書時代。「這12個月像走馬燈一樣，看著大家一齊經歷了很多，有笑有淚，都幾感動。」Geor希望如歌詞所講，繼續跟4位戰友「 尋找新世界是我生存意義 」。

▲ 組成女團差不多一年，5人各有感想。

由空姐到裸辭入團

Kay本身是空姐，自由自在飛了8年，今年毅然裸辭加入Beanies，她說：「經濟上、心靈上其實好大壓力，很感激她們經常和我傾談，又話甚麼都可以幫我頂，大家一齊做拆彈專家解決困難，好開心，在她們身上學到好多。」

Chiutung回望一年前的自己，發現有很大的轉變，特別估不到會把頭髮變成粉紅色。「曾經以為改變便會失去自己，但原來接受變化，不等於扭曲自己，只是轉了方式展現同一個我。」

▲ 今年聖誕，Beanies希望可以一齊倒數唱歌。

Winky自言組成了Beanies至今，快樂不知時日過，相處之間太多樂趣，自己也有所改變。「我本身比較內向，現在由好少講話的小朋友，變為一個多了少少嘢講的小朋友。」

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記者:區家歷

