【私院服務】政府修訂港怡及中大醫院契約 要求套餐式收費涵日間服務

▲ 政府修訂港怡及中大醫院的服務契約。(資料圖片)

政府今日（15日）公布，與港怡醫院和香港中文大學醫院修訂服務契約，要求兩間私院的套餐式收費涵蓋日間服務、以及標準病床數目必須佔至少七成可用住院病床。當局表示，現有私家醫院進行擴建或重建時若涉及修訂地契，政府亦會邀請私家醫院考慮接受最低限度規定。

政府表示， 經修訂的服務契約除了現行的住院服務外，也會涵蓋日間服務，以降低病人的醫療費用。政府也加入新規定，要求私家醫院的標準病床必須佔至少7成可用住院病床，以確保私院會提供一定數量收費較相宜的病床。按自中大及港怡醫院網頁顯示，標準病床介乎每晚900-1000元不等。

港怡醫院及中大醫院啟用當初均承諾，套餐式收費佔比約5成，不過多年仍未達標。政府發言人表示，計劃引入服務補償機制，若私家醫院未能履行服務契約要求，須按政府指示，以醫管局的標準收費服務醫管局病人。醫管局正與兩間私家醫院磋商具體細節，以期於明年第一季開展服務轉介，有關轉介服務預計將涵蓋住院、日間手術、專科門診、診斷成像等範疇。

港怡醫院表示，歡迎政府修訂服務契約。有關合作方案有望進一步善用私營醫療資源，更直接有效地惠及更多公立醫院病人，並縮短公立醫院病人的輪候時間，減輕公營醫療服務的壓力。港怡醫院會積極與醫院管理局商討轉介服務的具體細節。

中大醫院則表示，是次修訂將繼續推動本院為病人提供優質、具透明度及可負擔的醫療服務。

中文大學醫院發言人表示，目前日間及住院標準病床（收費最低的一類病床）佔全院可用病床逾74%（撇除一些特別病床），收費分別為每日$480（日間病床）及$900（住院病床 – 四人房）。院方定價收費目前涵蓋139項日間手術程序及228項住院手術程序。院方會就過去履行服務契約要求的情況，按照服務補償機制為醫管局病人按標準收費提供服務。院方會繼續與醫管局商討執行細節。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，相信今次修訂可以令夾心階層，提供相對可以負擔的醫療選擇，不過關注日間套餐式服務、以及服務補償機制的具體細節，是否能真正令病人受惠。彭鴻昌表示，套餐式收費透過「拉上補下」的形式收費，對於部分低風險的病人而言，相對需繳付的治療費用可能較高。如只有部分私院需提供套餐式收費，可能令部分醫院面臨競爭上的不公。他指，部分醫院未來一段時間未有擴建或重建計劃，認為當局需考慮於私院續牌時加入契約條款。當套餐式收費風險池擴大，套餐價格亦可望降低。

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責任編輯：陳展棋



