【私院服務】政府修訂港怡及中大醫院契約條款　要求提供至少7成標準病床

▲ 政府修訂港怡及中大醫院的服務契約。(資料圖片)

政府今日（15日）公布，與港怡醫院和香港中文大學醫院修訂服務契約，完善套餐式收費和病床要求，以鼓勵私家醫院提供費用較為透明的日間和住院服務。現有私家醫院進行擴建或重建時若涉及修訂地契，政府亦會邀請私家醫院考慮接受最低限度規定。

原有服務契約中的套餐式收費要求只計及住院服務。隨着醫療技術日趨先進，不少手術和醫療程序已容許病人同日離開，無須住院。這種日間服務既可減省醫療資源，收費亦較為相宜。經修訂的服務契約除住院服務外，也會涵蓋日間服務，以鼓勵私家醫院多提供套餐式收費的日間服務，降低病人的醫療費用。

至於住院服務方面，政府也加入新規定，要求私家醫院的標準病床（即收費最低的一類病床）必須佔至少七成可用住院病床，以確保私家醫院會提供一定數量收費較相宜的病床，讓病人選擇。

另外，港怡醫院和香港中文大學醫院就過往套餐式收費的比例屢未達標。政府發言人表示，港怡醫院和香港中文大學醫院均同意就過去履行服務契約要求的情況，按照服務補償機制為醫管局病人提供服務。醫管局正與兩間私家醫院磋商具體細節，以期於明年第一季開展服務轉介。有關轉介服務預計將涵蓋住院、日間手術、專科門診、診斷成像等範疇。

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責任編輯：陳展棋



