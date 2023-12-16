遊泰注意｜男遊客被蚊叮染登革熱　往曼谷機場途中病發　急性腎衰竭當地入院無法回家

外出旅行要注意！愛爾蘭一名36歲男子前往泰國遊玩後，準備搭飛機回程前卻突感嚴重不適，需緊急送院。醫生檢查後證實其因蚊子叮咬感染登革熱，病情嚴重要滯留於當地醫院接受治療。本港衞生防護中心昨日（15日）提醒，今年部分亞洲地區登革熱個案數字較去年同期為高，呼籲港人外遊時更應提高警覺。

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綜合外媒報道，愛爾蘭36歲男子James Burke早前往泰國曼谷旅遊，上月19日準備由曼谷乘搭飛機回家之際，卻於前往機場路上出現嚴重不適，最終緊急送往曼谷醫院，並確診其因蚊子叮咬而患上登革熱，且出現急性腎衰竭、肺炎、腦出血及神經損傷等症狀，病情極為嚴重。

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院方建議James繼續留院進行插喉治療，惟作為遊客，James在當地醫藥費及住院費極為高昂。加上保險公司拒絕受保，其家屬為了他的治療，現已耗盡積蓄，因此希望可於捐款網頁眾籌乘搭醫療專機費用，將James帶回愛爾蘭接受治療。

本港衞生防護中心：個案數字較去年同期為高

香港衞生防護中心昨日公布的最新登革熱個案數字，指出本港12月8日至14日期間已錄得3宗登革熱外地傳入個案，截至昨日，今年共錄得62宗外地傳入登革熱個案，相較去年所錄得的26宗外地傳入個案高。

衞生防護中心發言人指，今年一些亞洲地區（包括孟加拉、馬來西亞、台灣和泰國）的登革熱個案數字較去年同期為高，呼籲市民外遊時更應提高警覺，採取有效措施防治蚊患。除了一般防蚊措施外，如果從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；感到不適時，亦應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

醫生教4個蚊咬止痕妙法

據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

對於蚊咬止痕的貼士，本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。林醫生指，常在戶外活動或工作、抵抗力較差人士，及免疫系統未成熟的嬰幼兒，均為被蚊咬的高危人士。在外地被蚊咬，亦有機會因不適應當地蚊蟲品種，有較強烈的痕癢反應。至於止痕方法，林醫生有以下建議：

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4類人易被蚊叮咬

台灣美麗信義皮膚科主治醫生曾奕騰曾接受健康資訊網站《今健康》訪問指出，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

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4個方法驅趕蚊蟲

本港「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾接受《晴報》訪問指，通常雌蚊才吸血，有些蚊種嗜吸人血，而有些則嗜吸動物血；蚊屬於一種病媒，常見的蚊傳疾病有︰瘧疾（Malaria）、登革熱（Dengue Fever）、日本腦炎（Japanese Encephalitis）。

蚊喜歡出沒在大型植物、積水、死水附近。蚊患問題視乎居住環境而受影響，如果附近有地盤、斬樹，或剪草等工程，可能會增加蚊蟲滋生，建議安裝蚊網，否則要保持門窗常關。鄭國鏗指，三帶喙庫蚊或多斑按蚊較常出現在近郊，大多數由門窗入屋；而市區出現的常見蚊子為白紋伊蚊。

Henry建議市民可循以下4個方法驅趕蚊蟲：

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