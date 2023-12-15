【多圖】高才相親大會今舉行　40名嘉賓上演港版「非誠勿擾」　6男女成功配對

▲ 40名嘉賓上演港版「非誠勿擾」.（趙居逸攝）

香港高才通人才服務協會今日（15日）舉辦首屆高才「相親大會」，40位男女嘉賓上演港版「非誠勿擾」，活動由下午3時進行至晚上9時，最後有3對配對成功，將進一步發展。

首個環節是「心動的訊號」，參與嘉賓獲派心心貼紙，可在心儀對象的照片下方貼上，其中，10號男嘉賓李亮、3號女嘉賓紀美歧較受歡迎，分別收到8個和6個「小心心」。李亮是北京大學博士，現任大學教師。至於紀美歧則英國帝國理工碩士畢業，是英國/香港註冊工程師，現於香港科學園，參與河套區建設。

嘉賓年齡跨度大，有00後，95後，亦有嘉賓超過50歲。部分嘉賓在自我介紹環節談及人生規劃，有人希望留港繼續修讀博士學位，亦有女嘉賓表明希望在34歲生2個小朋友。

經過6小時交流，最終有6位男女成功互選。至於「最受歡迎男女嘉賓」則由李亮和前TVB普通話新聞主播林凱鈴奪得。其中，林凱鈴自我介紹時，稱自己有份幫近日熱播的《新聞女王》配音。

協會理事會會長尚海龍表示，嘉賓都是不同範疇的人才，沒有設指標要撮合多少對，只是希望為他們提供一個平台，互相認識。又透露，不少人希望這類相親大會每個季度都舉辦，亦留意到不少怕羞的人，以親友團身份出席，「先來觀望，或者以後亦會參與。」

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記者：趙居逸